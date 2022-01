Wolfsburg

Ob Schauspiel, Musical oder Konzert, Theaterbesuche sind es wert. Ganz besonders im Januar, wenn es draußen nasskalt und trüb ist, lockt das Scharoun Theater nicht nur mit gemütlicher Atmosphäre, sondern auch mit einem vielfältigen Monatsprogramm. Aktuell gilt im Theater die 2G-Regel.

Den festlichen Jahresauftakt begeht das Staatsorchester Braunschweig traditionell am 9. Januar mit seinem Neujahrskonzert. Präsentiert werden schwungvolle Lieder aus der Zeit der Berliner Operette und den Goldenen Zwanzigern.

Dominique Horwitz und Judith Rosmair in „Fräulein Julie“

August Strindbergs meistgespieltes Stück, das naturalistische Trauerspiel Fräulein Julie aus dem Jahre 1888 galt zu seiner Zeit als Skandal und ist ein messerscharfes Psychogramm einer gnadenlosen Beziehung, welches die Facetten menschlicher Abgründe schonungslos offenlegt, im Theater mit Dominique Horwitz und Judith Rosmair am 11. Januar aufgeführt.

Dominique Horwitz im Theater Wolfsburg: "Fräulein Julie". Quelle: Anna Horwitz

Der erste Mensch - Die unglaubliche Geschichte einer Kindheit beruht auf den humorvoll-berührenden Kindheitserinnerungen Albert Camus‘ und wird am 14. Januar mit dem großartigen Schauspieler Joachim Król als Erzähler gezeigt. Die Musik des „L‘orchestre du Soleil“ liefert den mitreißenden Soundtrack zu diesem hochaktuellen Stück.

In Scharoun Theater Wolfsburg: Der erste Mensch. Schauspieler Joachim Król fungiert als Erzähler. Quelle: Stefan Nimmesgern

Jon Lehrer Dance Company tanzt zu Leonard Bernstein

Bislang gab es in Europa nur wenige autorisierte komplette Bernstein-Ballettabende. 2020 jährte sich der Todestag des genialen amerikanischen Komponisten und Dirigenten Bernstein zum 30. Mal. Die Lizensierung für Bernstein Celebration der amerikanischen Jon Lehrer Dance Company ist ein Novum für das Gastspieltheater. Das Ergebnis ist eine ausdrucksstarke, fesselnde Tanzhommage an den weltberühmten Komponisten, die am 19. Januar gezeigt wird.

Im Scharoun Theater: "Bernstein Celebration" Quelle: Klaus Birkner

Einen Abend für acht Sänger und Sängerinnen mit Madrigalen aus Frühbarock und Renaissance verspricht das Berliner Vokalensemble The Present am 20. Januar. Das Ensemble ist von einer klanglichen Plastizität, von einer Leichtigkeit und von einem dynamischen Facettenreichtum, wie man ihn sonst nicht zu hören bekommt.

Hier gibt’s Theaterkarten – Kartenvorverkauf Theaterkasse, Porschestraße 41D – per Mail unter karten@theater.wolfsburg.de – Telefon 05361 2673-38. Alle Infos und Karten unter www.theater.wolfsburg.de.

Sehr genau vom Autor Andrew Bowell beobachtet, zeigt das Schauspiel Dinge, die ich sicher weiß am 25. Januar, was Kinder und Eltern trennt und was sie zusammenhält – nie sentimental, sondern mit liebevoller Sachlichkeit und großer Präzision, wodurch der Text eine umso größere Bühnenwirksamkeit bekommt.

Maybebop kommen mit Jubiläumsprogramm nach Wolfsburg

Dauergast aus Hannover und nicht mehr wegzudenken in der A-Cappella-Reihe des Scharoun Theaters ist Maybebop, die mit einem Best Of-Jubiläumsprogramm am 26. Januar gastieren.

Maybebop: Die bekannte A-Capella-Truppe tritt im Scharoun Theater auf. Quelle: Christian Behrens

Ein Stück passend zum Holocaust-Gedenktag präsentiert die unvergleichliche Gilla Cremer am 27. Januar mit Die Kommandeuse. Psychogramm einer Nazi-Täterin über Ilse Koch, die als „Hexe von Buchenwald“ verschriene Ehefrau des Kommandanten, für die die Zeit in Buchenwald die schönste ihres Lebens gewesen sei und die sich angeblich an nichts mehr erinnern konnte.

Musical Kinky Boots von Cyndi Lauper am 28. Januar zu sehen

Eine große Show mit zehn Solisten und einer großen Band erwartet die Zuschauer mit Cyndi Laupers Rockmusical Kinky Boots – Ziemlich schicke Stiefel am 28. Januar, inszeniert von Kultikone Lilo Wanders. Das herrlich schrille Musical gewann sechs Tony Awards, unter anderem für „Bestes Musical“ und „Beste Musik“, geschrieben von Rockröhre Cyndi Lauper.

Im Januar im Scharoun Theater: Das Musical „Kinky Boots". Quelle: Look // one GmbH

