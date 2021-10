Wolfsburg

Mit dem Ein-Personen-Stück „Anne-Marie die Schönheit“ von Yazima Reza unterhielt Schauspieler Robert Hunger-Bühler das Publikum im Scharoun Theater am Dienstagabend fast zwei Stunden lang. Dabei spielte er eine alte Schauspielerin, die auf ihr Leben zurückblickt. Das Stück in der Inszenierung des Theaters Freiburg funktionierte großartig und sorgte für begeisterten Applaus.

Anne-Marie hat ihr Leben lang nur in der Provinz gespielt und auch dort nicht unbedingt die Hauptrollen. Ihre Jugendfreundin und Kollegin Giselle hingegen hat es geschafft auf die großen Bühnen, ins Fernsehen, zum Film.

Im Mittelpunkt stehen zwei Biografien

Die beiden Biografien stehen im Mittelpunkt der Erzählung. Auf der einen Seite ist die schillernde Giselle mit unordentlicher Haushaltsführung, einem unehelichen Kind und schließlich dem großen Erfolg auf der Bühne und vor der Kamera.

Auf der anderen Seite ist Anne-Marie, die ein eher tristes Leben führt mit einem langweiligen Mann und einem spießigen Sohn, der mit 40 noch zuhause wohnt. Einmal fühlte sie sich auf der Bühne schön. Aber was bedeutet denn schön?

Ein Mann, der eine alte Schauspielerin spielt, die auf ihr Leben zurückblickt: Das Stück „Anne-Marie die Schönheit" überzeugte am Dienstag im Scharoun Theater.

So richtig kommt Anne-Marie damit nicht um die Ecke. Sie erzählt von ihrer Karriere, ihrem privaten Leben, springt zeitlich immer hin und her. Eindrückliche Szenen über ihre schwierigen Eltern und schließlich irgendwo versteckt das Einverständnis mit dem Leben in der zweiten Reihe und der Bewunderung um die, die ganz vorne im Rampenlicht stehen.

Es war ein anrührender Abend im Scharoun Theater

Es war ein anrührender Abend, den Robert Hunger-Bühler unter der Regie von Peter Carp eher leise gestaltete. Umso mehr wirkten die wenigen aufbrausenden Momente. Dass da ein Mann stand, der eine Frau spielte, rückte sehr schnell komplett in den Hintergrund.

Autorin Yazmina Reza bittet explizit darum, dass die Rolle der Anne-Marie möglichst von einem Mann gespielt wird. Es geht nur am Rande um die Schönheit der Frau, vielmehr um die Schönheit des Lebens, die Schönheit des gelungenen Schauspiels und den Erfolg, nach dem der Schauspieler strebt.

Das Publikum ist der direkte Ansprechpartner

„Anne-Marie die Schönheit“ ist ein leicht satirischer, manchmal tiefgängiger und gelegentlich humorvoller Blick auf die schauspielernde Person an sich. Das Publikum ist der direkte Ansprechpartner. Anne-Marie führt ein imaginäres Gespräch. Sie verwendet die Anreden Madame, Monsieur und Mademoiselle.

Hunger-Bühler schaute dabei direkt in den Zuschauerraum. So wurde man ein bisschen ein Teil des Stücks. Das karge, aber gut arrangierte Bühnenbild von Kaspar Zwimpfer mit wenigen Vitrinen und dafür vielen verschiedenen Lichteinfällen verstärkte die Intimität. Noch stärker wäre der Eindruck gewesen, hätte man das Stück auf der Hinterbühne gespielt. Das Publikum wäre vollends im Stück aufgegangen.

Aber das ist auch so ganz gut gelungen dank der beeindruckenden Leistung Robert Hunger-Bühlers, der den langen Monolog mit ganz wenigen Unterbrechungen mehr als 100 Minuten lang hielt.

Von Robert Stockamp