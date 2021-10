Scharoun Theater: Viel Applaus für „Alles was sie wollen“

Wolfsburg

Einen unterhaltsamen Nachmittag bot am Samstag die Komödie „Alles was Sie wollen“ den Besuchern im Scharoun Theater Wolfsburg. Die beiden Routiniers Nora von Collande und Herbert Herrmann spielten das Zwei-Personen-Stück souverän und bekamen dafür am Ende verdient sehr großen Applaus.

Es geht um zwei sehr gegensätzliche Menschen

In der Komödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière geht es um zwei sehr gegensätzliche Menschen, die sich unter normalen Umständen nie begegnet wären, obwohl sie im selben Apartmenthaus leben. Auf der einen Seite der eher optimistische Steuerfachmann Thomas, auf der anderen Seite die leicht misanthropische Theaterautorin Lucie.

Sie begegnen sich aber nur, weil Lucies Badewanne überläuft und es in Thomas Wohnung von der Decke tropft. Langsam kommen sich die beiden näher. Thomas versucht, Lucie aus ihrer Schreibblockade herauszuhelfen. Am Ende entsteht so ein Theaterstück, dessen Handlung im Prinzip der Aufführung gleicht, die die Zuschauer und Zuschauerinnen gerade auf der Bühne verfolgen.

Die clevere Komödie war sehr unterhaltsam, was vor allem an den beiden Protagonisten lag. Herbert Herrmann und Nora von Collande bewiesen ein perfektes Timing, jede Zeile saß. Man nahm ihnen ihre Rollen komplett ab. Dabei waren die Figuren des Stücks wahrscheinlich schon noch etwas jünger als die Darsteller in der Realität. Von Collande ist 63 Jahre alt und Hermann stolze 80 Jahre.

Die beiden Schauspieler haben schon einige Produktionen zusammen gespielt

Doch so agil wie die beiden das Stück spielten, würde man im Traum nicht auf das jeweilige tatsächliche Alter tippen. Dieses exakte Tempo im Zusammenspiel und der Elan kommen mit Sicherheit daher, dass die beiden routinierten Schauspieler schon einige Produktionen für die Komödie am Kurfürstendamm zusammen spielten, wo auch diese Aufführung ursprünglich entstanden ist.

Die Komödie hat noch eine zweite, eher hintergründige Ebene. Lucie hat in ihrer Kindheit schwere Schicksalsschläge erlebt, Thomas ist Witwer. Diese mitschwingenden dunklen Wolken werden mit Leichtigkeit überspielt – und dabei trotzdem ernst genommen.

Nur in einer Szene hätte die Darstellung noch ein bisschen mehr Tiefgang bekommen dürfen. Ansonsten war es eine perfekte Inszenierung. Und das lag nicht nur an der Schauspielkunst der Akteure: Herbert Herrmann führte zudem Regie, Nora von Collande war für die Kostüme zuständig. Dieses Duo ist gemeinsam einfach unschlagbar gut.

Von Robert Stockamp