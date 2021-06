Wolfsburg

Mit leichter, aber hochwertiger Unterhaltung hat das Scharoun Theater Wolfsburg am Wochenende versucht, die Gäste wieder ins Haus, beziehungsweise auf die Außenterrasse zu locken. Die Resonanz war relativ verhalten. Trotzdem hatten die Gäste und Travestiestar Elke Winter großen Spaß an ihrem Soloprogramm „Häppchenplatte des Lebens“. Was vielleicht noch nicht jeder wusste: Seit Samstag ist die Schnelltest-Pflicht auch im Scharoun Theater passé.

Travestie-Künstler sind sonst selten im Sonnenlicht zu sehen

Das war sicherlich auch für Elke Winter ein ungewöhnlicher Auftritt. Travestie-Künstler sieht man ja sonst eher selten im Sonnenlicht. „Ich hoffe doch, dass meine Schminke hält“, sagte sie, nachdem sie mit ihren hohen Stöckelschuhen über den Rasen auf die Bühne gestakst war. Am Seiteneingang vor der Treppe hatte das Theater einen gemütlichen Veranstaltungsort geschaffen, der unter den aktuellen Bedingungen Aufführungen erlaubt.

Die Distanz zum Publikum war groß. Die Zahl der Besucher während der ersten Vorstellung am Samstagnachmittag überschaubar. Da war es nicht so leicht, Stimmung zu schaffen. Doch die routinierte Künstlerin machte das Beste daraus und gestaltete für das Publikum eine vergnügliche gute Stunde mit anzüglichen Schoten und Gesangseinlagen.

Die Resonanz war verhalten: Das Theater versucht, mit einem Programm auf der Terrasse wieder Zuschauer anzulocken. Quelle: Britta Schulze

Gleich vier Shows spielte Elke Winter am Wochenende; jeweils zwei am Samstag und am Sonntag. Es war nicht der erste Besuch Winters in Wolfsburg. Der Travestiestar gehört seit vielen Jahren zum Ensemble des legendären Hamburger Schmidt-Theaters. Als Conférenceuse führte sie in Wolfsburg schon durch das Programm.

Elke Winter sorgte trotz der widrigen Umstände für gute Laune

Da herrschte vor vollem Haus natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Doch auch dieses Mal schaffte es Elke Winter trotz der widrigen Umstände für sehr gute Laune zu sorgen. Mit einer schönen Interpretation von Neil Diamonds „Sweet Carolin“ ging es auf die Bühne. Dann sorgten die mitunter sehr deftigen Gags für gute Laune, denen durch Laszivität und trockenhumorigen Unterton die Schärfe soweit genommen werden konnte, dass das Publikum herzhaft lachen durfte.

Die meisten Gags waren schon oft gehört, doch die Art des Vortrags machte daraus trotzdem ein Vergnügen. Zudem gehört Elke Winter zu den Travestie-Künstlern, die tatsächlich ganz gut singen können. Mit einer schwungvollen Interpretation von „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ oder auch dem eigenen Schlager-Werk „Du bist Alles“ brachte sie das Publikum zum Mitschunkeln und Mitklatschen.

Das Programm des Scharoun Theaters Im Juni bietet das Scharoun Thater noch einige Veranstaltungen auf seiner Terrasse an: Das Blechbläser-Quintett des Staatsorchesters Braunschweig spielt am Freitag, 18. Juni, unter dem Konzerttitel „Music Hall meets Opera“ unter anderem Werke von George Bizet, George Gershwin, Joseph Horovitz. „Ohne Maske“ - so ist der Titel des verheißungsvollen neuen Udo-Jürgens-Programms, das Christian Mädler, Pianist, Sänger und Pressesprecher des Theaters, am Samstag, 19. Juni, zum Besten geben wird. Die beiden Schauspieler Jörg Schüttauf („Tatort“) und Holger Umbreit lesen und spielen am Freitag, 25. Juni, Auszüge aus dem Roman „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ von Jonas Jonasson. Und für alle ab drei Jahren zeigt das Atze Musiktheater Berlin am Samstag, 26. Juni, um 15 Uhr „Zwei für mich, einer für dich“, eine musikalische Erzählung nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Jörg Mühle.

Zudem spulte Winter ihr Programm nicht einfach ab. Es gab immer wieder lokale Bezüge in den Witzen oder Liedern. Auch mit dem Publikum und gelegentlichen Zaungästen trat die Künstlerin in den Dialog.

Die vergnügliche Stunde als Abwechslung im tristen Alltag

So war es insgesamt eine sehr vergnügliche Stunde, die einen zumindest kurzzeitig den noch immer etwas trüben Alltag vergessen ließ. Am Platz war auch die Maske nicht nötig. Da konnte man getrost lachen und alles andere vergessen.

Am nächsten Wochenende geht es musikalisch zu. Am Freitag gastiert das Blechbläser-Quintett des Staatsorchesters Braunschweig mit „Music Hall Meets Opera“. Am Samstag spielt und singt Christian Mädler Songs von Udo Lindenberg unter dem passenden Namen „Ohne Maske“.

Von Robert Stockamp