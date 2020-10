Innenstadt

Eine sehr ungewöhnliche Inszenierung erlebte das Publikum im Scharoun Theater Wolfsburg am Freitagabend. Das Theater Osnabrück zeigte die Bühnenfassung von Klaus Manns „Mephisto“ mit Ausnahme des letzten Satzes komplett im Playback. So entwickelte sich eine besondere Spannung weit entfernt vom üblichen Theater-Feeling.

Erzählt wird die Geschichte des Schauspielers Hendrik Höfgen ( Andreas Möckel), ein kulturbolschewistischer Schauspieler der 1926 noch in Hamburg spielt und die Nationalsozialisten spöttisch betrachtet. Später wird er zum zynischen Opportunisten und biedert sich den neuen Machthabern an.

Höfgen wird Intendant des Berliner Staatstheaters. Der Ministerpräsident hält seine schützende Hand über ihn. Zum Nutzen seiner Karriere hat der Schauspieler sich mit dem Teufel eingelassen, dem Mephisto, den er im „Faust“ zu glänzend spielt, womit er berühmt geworden ist.

Gustav Gründgens als Vorbild

Es gibt ein kleines Aufblitzen von Menschlichkeit, wenn Höfgen versucht, durch seine Kontakte alte Weggefährten zu schützen. Doch letztlich scheitert er daran kläglich. Letztlich stellt er fest, dass er gefangen ist in den Fängen des Teufels und kein Entrinnen mehr möglich ist. Er zerbricht innerlich an der Situation.

Auch wenn Klaus Mann sogar schriftlich dementierte, dass es sich bei „Mephisto“ um einen Schlüsselroman handelt, ist doch mehr als deutlich, dass der Aufstieg Gustav Gründgens in der beginnenden Nazischreckensherrschaft gemeint ist. Der Ministerpräsident ist niemand anders als Hermann Göring.

Aufgrund der aktuellen Umstände wagte man einen mutigen Schritt in der Inszenierung von Christian von Treskow. Da nach Corona-Hygieneregeln bei Sprache mit Stütze ein großer Abstand zwischen den Personen nötig ist, wurde der Text während der Proben aufgenommen. In der Aufführung spielten die Darsteller und bewegten ihren Mund. Der Text kam aber aus dem Off.

Dabei gab es zudem viel Hintergrundmusik und Geräusche, die für zusätzliche Atmosphäre sorgen sollten. Das Bühnenbild bestand aus beweglichen Vorhängen, die immer wieder unterschiedliche Raumsituationen erzeugten. Als Höfgens so richtig im Pakt mit dem Teufel war, waren sie blutrot angestrahlt.

Playback verhindert Nähe zum Publikum

Das hätte starke Wirkung haben können, aber die entfaltete sich im Scharoun Theater nicht so richtig. Die Dialoge von der Festplatte wirkten eher wie eine gläserne Barriere, die Zuschauerraum und Bühne voneinander trennte. Der Umstand, dass man die Protagonisten jederzeit klar und deutlich hörte, führten erstaunlicherweise nicht dazu, Nähe entstehen zu lassen.

Es war eine merkwürdige Atmosphäre, die nicht so richtig fesselte, aber doch den Zuschauer bei der Stange hielt. Die Kostüme waren arg verfremdet, die Gestik oft stark übertrieben. Insgesamt war es eine ordentliche Inszenierung, bei der der Funke allerdings nie von der Bühne übersprang, weil der Playbacktext viel Lebendigkeit und spürbare Emotion herausnahm.

