Mit einer turbulenten Komödie startete die reguläre Spielzeit am Samstagabend nach dem Auftaktkonzert einen Tag zuvor. Das Neue Globe Theater Potsdam gastierte mit Peter Turrinis Bearbeitung von „Der tollste Tag oder Figaros Hochzeit“. Am Ende gab es teilweise stehende Ovationen und Bravo-Rufe.

Statt auf der Hinterbühne: Schauspiel im Theatersaal

Eigentlich war dieses spezielle Stück für die Hinterbühne vorgesehen. Wegen der aktuellen Hygieneregeln verteilte sich nun das Publikum über das gesamte Parkett im Theatersaal. Der Stimmung tat das allerdings überhaupt keinen Abbruch, was an dem ständigen Gewusel auf hohem Niveau auf der Bühne lag.

Die Regisseure Andreas Erfurth und Kai Frederic Schrickel hatten Turrinis Fassung bearbeitet, was wiederum eine Bearbeitung Pierre Augustin Caron de Beaumarchais Originalfassung aus dem Jahr 1784 ist. Die wohl bekannteste Adaption der Komödie ist Mozarts Opera buffa „Die Hochzeit des Figaro“.

Sehr im Stil der Opera buffa war auch das Schauspiel inszeniert. Alles war ein bisschen überdreht, es kippte allerdings nie ins Groteske, auch wenn manche kleinere Kabinettstückchen zwischendurch nahe dran waren. Schrickel spielte den moralfreien Grafen, Erfurth die alte Schachtel Marcelline.

Das ist der Inhalt

Im Kern geht es in etwa darum, dass Figaro ( Laurenz Wiegand) seine Susanne (Magdalena Thamann) heiraten möchte, der Graf aber die Zofe unbedingt in seinem Bett haben will und dank seines Hofintriganten Bazillus ( Martin Radecke) alles daran setzt, um die Hochzeit zu verhindern, solange er nicht sein „Recht auf die erste Nacht“ bekommt.

Nebenbei musste noch der Diener Cherubin ( Marius Mik) vor dem Militärdienst gerettet werden, die Gräfin (Rike Joeinig) hätte auch gerne mal wieder ein Liebesleben und Marcelline spannt Bartholo (Maxim Agné) ein, da sie selbst den Figaro heiraten möchte.

„Corona-gerechte“ Inszenierung

Und schließlich musste dann diese Bearbeitung noch einmal bearbeitet werden – nämlich mit Abstand. Das ganze Stück war Corona-gerecht arrangiert worden. Küsschen gab es nur aus der Luft. In dem leicht skurrilen Spiel fiel es dann gar nicht so sehr aus dem Rahmen, wenn Susanne Cherubin zwar vom offenen Fenster zurückzieht, dabei aber zwei Meter neben ihm steht und ihn nicht berührt.

Auch im Text gab es einige Anspielungen auf die aktuelle Corona-Situation. Das passte aber alles gut ins Bild und wirkte nicht aufgesetzt. Man muss so eine überdrehte Komödie schon mögen, um sich die mehr als zwei Stunden Nettospielzeit anzuschauen. Aber die Truppe hat ihre Sache wirklich sehr gut gemacht und sich den begeisterten Applaus am Ende redlich verdient.

Auf der Hinterbühne hätte diese Spezialität vielleicht noch ein bisschen mehr Atmosphäre versprüht, aufgrund einer deutlich höheren räumlichen Dichte. Allerdings hatte diese Inszenierung die große Bühne sehr verdient und die Schauspieler bespielten die Fläche rund um die kleine Kulisse mühelos.

Von Robert Stockamp