Wolfsburg

Ein Optimum an Klangperfektion mit präzisem Instrumentalspiel und überzeugender Stilsicherheit ist Maßstab für die Auftritte des Kammerorchesters „Festival Strings Lucerne“. Am Sonntag konnte sich das Publikum im Scharoun Theater Wolfsburg von dem hohen Anspruch des Ensembles, aber auch von der ausgewählten Musik einfangen lassen.

Unter dem Titel „Serenade“ erklangen Werke von Ottorino Respighi und Peter I. Tschaikowsky. Das in der Standardbesetzung siebzehnköpfige Streichorchester spielt ohne Dirigenten. Fast unmerklich leitet Daniel Dodds vom Konzertmeisterpult aus das punktgenaue Zusammenspiel. Wie aus dem Nichts kommend, mit berührender Wärme bildet sich im leidenschaftlichen, stets kultivierten Spiel das ausdrucksstarke Klanggeschehen.

Das Ensemble setzte die Anforderungen brilliant um

Respighi und Tschaikowsky gehören zwar verschiedenen Generationen an, aber beide blicken musikalisch in den ausgewählten Werken auf frühere Zeiten zurück. In seiner 3. Suite „Antiche Danze ed Arie“ (Alte Tänze und Arien) bearbeitet Respighi Lautenmusik des 16. und 17. Jahrhunderts frei für Streichorchester. Die in den Spieltechniken und Klangmöglichkeiten vorgeschriebenen Anforderungen werden vom Ensemble brillant umgesetzt.

In seinen „Variationen über ein Rokoko-Thema für Cello und Orchester“ blickt Tschaikowsky in seiner Mozart-Verehrung auf dessen Epoche zurück. Das Thema ist dieser Zeit nachempfunden. Schlicht und heiter klingend, entwickelt es sich zu einer Variationenreihe, die in musikalischer wie in technischer Hinsicht höchste Anforderungen an alle Musizierenden stellt. Er schreibt keine Stilkopie, sondern betrachtet in genialer Weise als Vertreter der Romantik eine vergangene Zeit. Heiterkeit und Wehmut halten sich die Waage.

Blick durch das Theater: Die Zahl der Besucher war überschaubar, die Begeisterung bei denen, die da waren, aber groß. Quelle: Britta Schulze

Solistin Raphaela Gromes beeindruckt

Raphaela Gromes ist die Solistin. Das Publikum ist gefangen von ihrer Ausstrahlung und Persönlichkeit sowie ihrem beeindruckend eleganten, virtuosen Cellospiel, das von außergewöhnlicher Musikalität und sichtbarer Begeisterung getragen ist. Ihr warmer, tragender und angenehmer Ton verschmilzt künstlerisch kongenial mit dem Orchester zu einer einmaligen Einheit.

Das unterstreicht auch die Zugabe, eine Bearbeitung des bekannten „Dornröschen“-Walzers, in dem Raphaela Gromes und Daniel Dodd, getragen vom melodischen Schwung, ausdrucksstark zeitweise in einen musikalischen Dialog zwischen Cello und Geige treten.

Auch die viersätzige „Serenade für Streichorchester“ schwankt musikalisch zwischen Vergangenheit und Tschaikowskys Gegenwart. Die Satzbezeichnungen Andante (Lied der Wolgaschiffer), Walzer, Elegie (orthodoxer Kirchengesang), Tema Russo (derber Volkstanz) kennzeichnen die musikalische Spannbreite.

In grandioser Weise unterstreichen die Festival Strings die emotionale und stimmungsgeladene Bandbreite der Musik. Erst als die Musiker sich die Hände geben, findet auch der Applaus ein Ende.

Von Heinz-Werner Kemmling