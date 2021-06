Wolfsburg

Die Open-Air-Konzerte auf der Terrasse des Scharoun Theaters wurden am Freitag bei hochsommerlichen Temperaturen mit dem „Blechbläser-Quintett des Staatsorchesters Braunschweig“ fortgesetzt. Das Konzertprogramm „Music Hall meets Opera“ führte in die frühen Jahre des letzten Jahrhunderts.

In dieser Zeit entwickeln amerikanische Spielstätten beliebte Unterhaltungsprogramme aus Varieté und Revue mit Musik und akrobatischen Einlagen. Zahlreiche Stummfilmstars erproben hier die Wirkung mancher Slapsticks. Zwischen den Nummern „gibt es immer einen, der lustige Geschichten erzählt“, bemerkt Orchesterdirektor Martin Weller, der augenzwinkernd an diesem Abend die Rolle übernimmt. Wie gewohnt, lässt er es sich nehmen, musikalisches Hintergrundwissen einzustreuen.

Die Spiellaune des Ensembles ist bestechend

Parallel zur Stummfilmzeit entwickelt sich die feste Form des Blechbläserquintetts mit zwei Trompeten (Dennis Melzer, Friedemann Schulz-Klingner), Horn (Michael Klamp), Posaune (Heinrich Auhage) und Tuba (Markus Müller). Für diesen neuen Klangkörper entstehen jetzt auch originale Kompositionen.

Bildergalerie vom Konzert mit Ausblick:

Zur Galerie Tolle Atmosphäre beim Open-Air-Konzert des Blechbläser-Quintetts des Staatsorchesters Braunschweig. Auf der Terrasse des Scharoun Theaters führte das Konzertprogramm „Music Hall meets Opera“ in die frühen Jahre des letzten Jahrhunderts.

Die eröffnende „Grand Valley Fanfare“ von Eric Ewazen gibt einen ersten Eindruck von den Ansprüchen, die an die Musikalität und Spieltechnik der Bläser gestellt werden. In der anschließenden „Music Hall Suite“ lässt sich Komponist Joseph Horovitz musikalisch von den damaligen Programmen inspirieren. Titel wie „Soubrette Song“ oder „Les Girls“, stellen den Gesang einer typischen Music Hall Sängerin oder den typisch reißerischen Auftritt der Show Girls dar. Die brodelnde Atmosphäre der Zeit blüht auch im „Soft Shoe Shuffle“ auf, bei dem die Bläser begleitend die Schlurfgeräusche auf dem Boden nachahmen.

Jeder Bläser hat „seine“ virtuosen Passagen, die er organisch in den grandiosen Gesamtklang einfügt. Bestechend ist die Spiellaune des Ensembles.

Die klanglichen Möglichkeiten der Instrumente ausgekostet

Die klanglichen Möglichkeiten ihrer Instrumente kosten die Spieler nicht nur in den Bearbeitungen der Opernmelodien aus, sondern besonders auch in der originalen „Santa Barbara Sonata“ von Bramwell Tovey. Ein Beispiel für die Verbindung von Jazz, Ragtime und mitteleuropäischen Einflüssen, aus der sich mit neuen Inhalten ein amerikanischer Stil entwickelt hat. Der Music Hall Stimmung widerspricht es nicht, wenn in die vier Sätze thematisch der Choral „Nun danket alle Gott“ eingearbeitet ist. Geschickt werden die Klangfärbungen durch den Einsatz von Schalldämpfern erweitert.

Das Blechbläser-Quintett des Staatsorchesters, Martin Wellers Moderation und die ideale Lage der Terrasse haben einen Rahmen geschaffen, in dem sich das Publikum wohlfühlt. Obwohl längst in Schweiß gebadet, spielen die Musiker dennoch ein Zugabe

Von Heinz Werner Kemmling