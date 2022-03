Wolfsburg

Die Stürme Ylenia, Zeynep und Antonia sind über Wolfsburg gezogen: Sie haben nicht nur Ziegel vom Dach gefegt, sondern auch zahlreiche Bäume im Wald umgeworfen. Das Forstamt Wolfenbüttel hat vor dem Betreten des Wolfsburger Waldes gewarnt, Stadtförster Dirk Schäfer gibt teilweise Entwarnung.

Noch laufen die Aufräumarbeiten nach den Sturmtiefs, erklärt Schäfer. „Größtenteils sind die Wege wieder frei, im Hohnstedter Holz sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen“, so der Stadtförster.

Waldwege in Wolfsburg größtenteils wieder frei

Vor den Waldwegen wurden die Straßen freigeräumt. Die Feuerwehr war während des Sturmtiefs „Zeynep“ im Prinzip im Dauereinsatz: Über 60 umgekippte Bäume zählte die Stadt an dem Samstagnachmittag. Einige Straßen waren wegen der Baumschäden bis weit in den Tag hinein gesperrt, darunter die K46 zwischen Kästorf und Brackstedt. An der Straße waren die Stadtforst-Mitarbeiter am Montagvormittag im Einsatz und fällten die umgefallenen Bäume.

In der Nordstadt habe es viele Bäume getroffen und rund um Barnstorf seien viele Fichten umgefallen. „In den Beständen gibt es erhebliche Schäden, die Aufarbeitung erfolgt sukzessive“, sagt Schäfer.

Mit offenen Augen durch den Wolfsburger Stadtwald

In den Wäldern des Forstamts Wolfenbüttel verschaffen sich die Förster einen Überblick über das Ausmaß der Schäden. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck, aber vor allem auch der gebotenen Vorsicht an der Aufarbeitung der Schäden. Die Gefahren durch umstürzende Bäume und herabfallende Äste ist aber noch nicht gebannt“, erklärt Klaus Jänich, Vizepräsident der Niedersächsischen Landesforsten. Er appelliert, die Wälder weiterhin nicht zu betreten.

Schäfer betont, dass das Betreten immer auf eigene Gefahr erfolge. Besonders nach den Stürmen sollten die Wolfsburger vorsichtig und umsichtig in den Wolfsburger Stadtwald gehen. „Immer die Augen offen halten, denn manche abgerissenen Äste wurden noch nicht bemerkt“, sagt Schäfer.

Wildschutz-Gatter schützen angepflanzte Bäume

Die Schäden treffen die Niedersächsischen Landesforsten zur Unzeit. Einerseits sei die Pflanzsaison in vollem Gange und zum anderen bleibe nur wenig Zeit, bis die Aktivität der Borkenkäfer wieder zunimmt, für die das Sturmholz ein gefundenes Fressen ist und die sich darin zu vermehren drohen, erläutert Jänich.

Schäden in den Niedersächsischen Landesforsten Die Stürme haben in den Niedersächsischen Landesforsten zahlreiche Bäume gebrochen und geworfen. Das Schadensausmaß mit rund 1 Million Kubikmeter bewegt sich etwa auf dem Niveau des Sturms Friederike im Januar 2018 und unterhalb des Sturms Kyrill aus 2007, wobei sich die Schäden anders als damals räumlich nicht so stark konzentrieren. Neben der Fichte, die auch im Tiefland oft als Mischbaumart vorkommt, sind daher auch Kiefern den Stürmen zum Opfer gefallen.

Im Wolfsburger Wald seien neben Bäumen auch Wildschutz-Gatter durch den Sturm beschädigt worden. „Diese schützen die kleinen angepflanzten Bäume und deshalb müssen sie auch zügig wieder aufgestellt werden“, so Schäfer.

