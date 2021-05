Stadtmitte

Unbekannte sind am Pfingstwochenende in eine Physiopraxis am Schachtweg eingebrochen. Dabei haben sie Bargeld erbeutet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Laut Polizeisprecher Thomas Figge versuchten Unbekannte über Pfingsten mehrfach, in die Physiopraxis einzubrechen. Zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 22.25 Uhr habe es mehrere Einbruchsversuche in das Wohn- und Geschäftshaus gegeben. Die Unbekannten hätten versucht, die hintere Tür aufzubrechen.

Die Einbrecher durchwühlten Schränke und klauten Bargeld

Am Pfingstmontag gelang es den Tätern: Der Praxisinhaber schaute laut Polizei am Pfingstmontag gegen 22.25 Uhr noch einmal nach dem Rechten und stellte fest: Sowohl die hintere Eingangstür des Gebäudes als auch die Praxistür standen offen. Unbekannte hätten diverse Schränke und Schubladen geöffnet und eine noch unbekannte Summe an Bargeld erbeutet, so Figge.

Die Polizei hoffe darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. (05361) 46460.

Von der Redaktion