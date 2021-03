Sauber: So lief der Frühjahrsputz im Wolfsburger Stadtwald

Wolfsburg

Handschuhe, Greifzange und einen Müllbeutel: Nicht viel mehr braucht es, um sich dafür einzusetzen, den Wald wieder zu einem sauberen Platz zu machen. Rund 500 Wolfsburger - als Familie, Ehepaare oder einzeln - haben sich am Samstag der öffentlichen Müllsammelaktion angeschlossen, die von der Stadtforst Wolfsburg initiiert wurde. An insgesamt sechs Sammelpunkten konnten sich die Helfer mit Arbeitsmaterial ausstatten, sich bei Mitarbeitenden der Stadtforst informieren und wurden corona-konform in Teilnehmerlisten aufgenommen. Pro Station kamen im Schnitt rund 80 Helfer zusammen. Von dort schwärmten sie aus, um im Stadtwald dem Müll an den Kragen zu gehen.

„Gemeinsam etwas Gutes tun und sich für unseren Stadtwald einsetzen” – mit dieser Message hatte Forstwirt Tim Hartge auf den Wolfsburger Frühjahrsputz eingestimmt. Den Winter über habe sich viel Müll angesammelt. Und wegen Corona und aktueller Beschränkungen haben sich in den letzten Monaten viele Menschen im Wald aufgehalten – und mehr Spaziergänger im Wald hinterlassen auch mehr Müll.

Der Frühjahrsputz im Wolfsburger Stadtwald in Bildern:

Zur Galerie Viele fleißige Helfer waren am Samstag unterwegs, um den Wolfsburger Stadtwald von allerhand Unrat und Müll zu befreien. Es füllten sich zahlreiche Säcke mit Abfall.

Dass die Menschen jetzt aktiv werden und sich engagieren, sei aber nur einer der zentralen Beweggründe für den Frühjahrsputz, erklärte Ronald von Münster von der Stadtforst. „Wir wollen mit der Aktion vor allem auch eine erzieherische Wirkung bei Kindern erzielen. Wenn sie durch eigenen Kraftaufwand spüren, welche Mühe es macht, Müll aufzusammeln, dann kann es sie abhalten, selbst etwas wegzuwerfen”, so von Münster.

Ronald von Münster: „Erzieherische Wirkung bei Kindern erzielen.“ Quelle: Roland Hermstein

„Eine große Gefahr ist, dass sich Tiere zum Beispiel durch netzartige Verpackungen strangulieren“

Und im Wald lieget allerhand Unrat rum, weiß der Förster. Kunststoff, alte Fahrräder, Reifen und vor allem sehr viel Glas und Scherben. Besonders im Umkreis von Schulen seien weggeworfene Glasflaschen ein großes Problem. Für Tier und Natur kann der ganze Müll schlimme Folgen haben: „Eine große Gefahr ist, dass sich Tiere zum Beispiel durch netzartige Verpackungen strangulieren oder es zu Verletzungen wie Schnittwunden kommt”, sagt er. Hinzu kommt: „Kunststoffe, die liegenbleiben, können in Bäche oder Flüssen gelangen und durch Scherben steigt zusätzlich die Brandgefahr.”

Birgitt Michel, die sich unter den Helfern befand, ist aktive Läuferin und hält sich viel im Wald auf: „Wenn ich unterwegs bin, sehe ich ringsherum immer viel Abfall liegen. Das sieht wirklich schlimm aus. Ich möchte meinen Beitrag für die Natur leisten.”

Die Wolfsburger Stadtforst freute sich über die insgesamt positive Resonanz und war sehr dankbar für jeden einzelnen Helfer. Im Nachgang wird für jeden Teilnehmer noch eine Elzbeere im Stadtwald gepflanzt, als Anreiz, dorthin zu gehen und sich mehr im Wald aufzuhalten.

Von Michèle Joppe