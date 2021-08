Wolfsburg

Zum Abschluss der diesjährigen „Jazz-and-more“-Konzerte unter dem Glasdach wurde es am Samstagmittag noch einmal richtig voll auf dem wegen der Hygieneauflagen eingezäunten Hugo-Bork-Platz. Viele Freunde der Jazzmusik wollten sich den Auftritt der „Saratoga Seven“ nicht entgehen lassen. Alle Sitzplätze und viele Stehplätze waren belegt.

Die Braunschweiger Jazzband gehört zum Stammpersonal der Veranstaltungsreihe der Wolfsburger Wirtschaft- und Marketinggesellschaft (WMG), die in diesem Jahr bereits zum 22. Mal stattfand. „Ich glaube, in den ersten Jahren waren wir nicht ganz regelmäßig dabei. Aber seitdem eigentlich immer“, sagte Schlagzeuger Joe Elsner.

Derzei spielen nur sechs Musiker bei den Saratoga Seven

Mit feinstem Old Time Jazz hat sich die „Saratoga Seven“ seit der Gründung 1973 einen Namen in der ganzen Region und auch darüber hinaus gemacht. Bis heute erfüllt das Ensemble diesen hohen Anspruch. Derzeit sind das neben Elsner Horst Popanda (Klarinette, Gesang), Jürgen Kauer (Posaune), Walter Kuhlgatz (Trompete), Jens Herrmann (Banjo) und Mike Zadow am Kontrabass.

Das ergab dann nur sechs Musiker auf der Bühne. Aber seit einigen Jahren tritt die Gruppe nur noch in dieser Besetzung auf, wobei der Siebte im Bunde, Mathias Sorof sich mit Jens Herrmann abwechselt. Bei seltenen Anlässen spielen sie alle sieben.

Posaunist Dzikowski kehrt für zwei Stücke auf die Bühne zurück

Einen siebten Musiker gab es an diesem Samstag aber dann doch noch. Kuno Dzikowski, bis vor einigen Jahren Posaunist in der Band, kam für zwei Stücke auf die Bühne zurück. Der Musiker musste aus gesundheitlichen Gründen mit der Musik aufhören. Jetzt geht es ihm wieder gut. Das freute seine ehemaligen Bandkollegen so sehr, dass sie ihn für diesen Auftritt mit auf die Bühne baten.

Insgesamt nahm der Mix traditioneller Jazz-Stile das Publikum von Anfang an mit. Besonders der New Orleans Jazz mit seinem fetzigen Swing sorgte immer wieder für besonders gute Laune. Das funktionierte vor allem, weil das Ensemble aus hervorragenden Musikern bestand, die alle auf den Punkt genau für den richtigen Groove sorgten.

Nahezu jedes Stück wurde in epischer Länge zelebriert. Viele Improvisationen der einzelnen Instrumentalisten sorgten für reichlich Zwischenapplaus und eine unverwechselbare Live-Atmosphäre.

Viele Zuschauer trotz schwieriger Bedingungen

Die WMG ist mit dem Verlauf der diesjährigen Ausgabe von „Jazz and more“ sehr zufrieden. „Auch unter diesen schwierigen Bedingungen hatten wir eine tolle Zuschauerresonanz“, freute sich Citymanager Frank Hitzschke. „Wir sind alle froh, dass wir das so wieder bieten konnten.“

Wegen der Corona-Auflagen durften nur Zuschauer den abgesperrten Bereich betreten, die geimpft, frisch getestet oder nachweislich genesen waren. Doch das konnte die Freunde der beliebten Jazz-Reihe nicht abhalten. Ein wichtiger Faktor sei auch gewesen, dass die Sponsoren auch in diesem Jahr wieder „Jazz and more“ stark unterstützt hätten.

„Jetzt freuen wir uns schon auf Jazz and more 2022“, sagte Hitzschke. „Dann hoffentlich wieder ohne den Bauzaun.“

Von Robert Stockamp