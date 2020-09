Mitte-West

Wie sieht die Zukunft der seit Jahren wegen baulicher Mängel geschlossenen Kindertagesstätte der Heilig-Geist-Kirche in der Röntgenstraße aus? Mit dieser Frage hat sich Velten Huhnholz (PUG), in dieser Woche an die Medien gewandt und sie am Mittwoch auch in der Sitzung des Ortsrates Mitte-West wiederholt. Insbesondere fragte Huhnholz nach 216 000 Euro städtischen Planungsgeldern, die im Jahr 2016 geflossen seien.

„Mir fehlt schlichtweg die Transparenz, wo die Gelder geblieben sind“, so der Ratsherr, zumal bis heute kein tragfähiges Konzept für die Sanierung des denkmalgeschützten Kita-Gebäudes vorliege.

SPD unterstützt PUG: Gebäude von Alvar Aalto habe Weltgeltung

Unterstützung fand Velten Huhnholz in seinen kritischen Anmerkungen insbesondere bei der SPD-Fraktion. Sabah Enversen bezeichnete das Ensemble Kirche, Gemeindehaus und Kita, entworfen vom finnischen Architekten Alvar Aalto, als ein Objekt geradezu mit Weltgeltung und forderte die Verantwortlichen der Kirchengemeinde auf, in einer der nächsten Ortsratssitzungen – möglichst noch im November – Bericht zu erstatten.

PUG-Fraktionssprecher Adam Ciemniak fügte hinzu, dass auch der zuständige Kirchenkreis zu einer Stellungnahme aufgefordert werden müsse. „Dabei könnte es heiß hergehen“, vermutet Ciemniak. Ob jedoch Neues zu erfahren sei, zieht Velten Huhnholz allerdings in Zweifel. Superintendent Christian Berndt habe zum aktuellen Sachstand erklärt, dass es bisher keine Lösung für die Kita gibt und sie auch nicht in Aussicht stehe.

Auch das war Thema im Ortsrat Mitte-West Mächtig Dampf abgelassen hat Erika Beise von der Bürgergemeinschaft Eichelkamp (BGE) in der Einwohner-Fragestunde der öffentlichen Sitzung des Ortsrates Wolfsburg Mitte-West am Mittwoch im Ratssitzungssaal. Im Mittelpunkt ihrer Ausführungen stand der aktuelle Zustand des Dunantplatzes. Die stellvertretende BGE-Vorsitzende kritisierte unter anderem die Beschaffenheit von Fußwegen und ärgerte sich darüber, dass nahezu jede Wegeverbindung inklusive der Feuerwehrzufahrten zur Schule zugeparkt seien. Nicht zu verstehen sei zudem, so Beise, dass die Wasserversorgung des Brunnens schon jetzt abgestellt worden sei. Ortsbürgermeister Matthias Presia( SPD) nahm kurz Stellung zu den weiteren Planungen des Dunantplatzes. So soll eine Studie Aufschluss darüber geben, wie der Platz zukünftig attraktiver und mit mehr Leben erfüllt werden könne. Angesprochen wurde ferner die Situation rund um die Sammelstation am Salzteich. Volker Lutz (PUG) berichtete, dass neben den Containern häufig Restmüll abgelagert werde. Eventuell könnten Müllsünder abgeschreckt werden, wenn die Station besser beleuchtet würden. Weitere Themen waren parkende Lastwagen in der Martin-Luther-Straße und der Zustand des Spielplatzes in der Beuthener Straße, der einen verwahrlosten Eindruck mache und oftmals als Hundetoilette missbraucht werde. Gesucht wird zudem der Standort für eine Schnellladestation für Elektrofahrzeuge. Auch das Thema Corona tauchte immer wieder auf. So stehen dem Ortsrat Finanzmittel zur Verfügung, die ursprünglich für Seniorenfeiern verplant waren. Diese Feiern fallen in 2020 aus. Bis zur nächsten Sitzung sollen Vorschläge erarbeitet werden, wie die Mittel anderweitig vernünftig eingesetzt werden können.

Freizeitheim West: Neue Begegnungsstätte mit neuem Namen

Noch intensiver diskutiert wurde im Ortsrat allerdings eine neues Nutzungskonzept für das Freizeitheim West, das fortan nur noch „West“ heißen soll. Judith Wurm (Leiterin) und Anke Jahns vom Integrationsreferat der Stadt Wolfsburg stellten dem Ortsrat die Pläne vor. Unter der neuen Regie des Referates habe man ein tolles Begegnungsangebot konzipiert, wichtige Aufgaben seien beispielsweise Beratungs- und Bildungsangebote für Geflüchtete. Wurm sprach allerdings die Hoffnung aus, dass die Einwohner von Mitte-West von sich aus das Haus noch stärker besuchen.

Das Freizeitheim West: Das neue Nutzungskonzept sorgte ebenfalls für Diskussionen unter den Kommunalpolitikern im Ortsrat Mitte-West. Quelle: Britta Schulze

Das neue Nutzungskonzept, das beispielsweise private Feiern wie Hochzeiten und Geburtstage ausschließt, sorgte im Ortsrat für intensive Diskussionen. So betonte SPD-Fraktionssprecherin Martina Breier, dass man sich für den einwohnerstärksten Stadtteil Wolfsburgs eigentlich eine Bürgerbegegnungsstätte gewünscht habe. Mehrheitlich gefordert wurde zudem ein Raum im „West“, der speziell Belangen des Ortsrates und eventuell auch dem Schiedsmann zur Verfügung stehen sollte. Hier könnte Ortsbürgermeister Matthias Presia ( SPD) Einwohner zum Gespräch empfangen.

In einem schließlich mehrheitlich gefassten Beschluss wurde ferner gefordert, dass ein Saal für öffentliche Sitzungen des Ortsrates zur Verfügung stehen müsste. Und zwar ohne die Nutzungsgelder, die bei anderen Veranstaltungen erhoben werden.

