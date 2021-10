Wolfsburg

Bald erstrahlt das Wolfsburger Rathaus im neuen Glanz: Die Fassade wird endlich erneuert. An der Fassade des Rathauses A in Wolfsburg beginnt der Austausch von 4000 Quadratmetern Natursteinplatten. Die Arbeiten starten ab Montag, 11. Oktober, zunächst am Nordgiebel des Hochhauses, anschließend an den Längsseiten und zum Abschluss am Ratstrakt. Das Bauende ist für September 2022 vorgesehen.

Die Stadt teilt mit, dass sämtliche Arbeiten tagsüber stattfinden sollen. In insgesamt vier Bauabschnitten werden die alten Natursteinplatten demontiert und im nächsten Schritt die neue Fassadenbekleidung angebracht. Ein vorzeitiges, teilweises Abrüsten inklusive der Stahlträgerkonstruktionen ist nach Fertigstellen des ersten Bauabschnittes geplant.

Seit mehr als einem Jahr ist das Rathaus eingerüstet

Im April 2020 wurde das riesige Gerüst rund um das Wolfsburger Rathaus aufgebaut. Seitdem dient es als Schutz vor Platten, die sich von der Fassade lösen und herabfallen könnten. Im September dieses Jahres erklärte die Stadt auf WAZ-Nachfrage, dass seit dem Aufbau des Gerüsts einzelne Plattenteile entnommen wurden. Vor dem Aufbau des Gerüsts wurden knapp 100 schadhafte Platten ausgebaut.

Die Fassade ist an manchen Stellen so löchrig, da bei einer Sanierung im Jahr 2012 mangelhafte Travertinplatten verbaut wurden. Diese müssen demnach komplett ausgetauscht werden. Die beauftragte Baufirma ist insolvent, die Stadt fordert seitdem über den Rechtsnachfolger Schadensersatz – und eine Nachbesserung. Doch die Firma weigert sich bisher. „Das in dem Zusammenhang anhängige gerichtliche Verfahren der Stadt gegen die seinerzeit mit den Bauarbeiten beauftragte Firma ist noch nicht abgeschlossen“, sagt ein Sprecher.

Austausch der Steinplatten kostet 2,55 Millionen Euro

Im Mai hatte der Rat der Stadt die Sanierung abgesegnet, unabhängig vom Ausgang der gerichtlichen Auseinandersetzung. Der Austausch der Natursteinplatten wird rund 2,55 Millionen Euro kosten. Mit weiteren 650 000 Euro schlägt der Austausch der restlichen noch originalen Fassadenplatten am Ratstrakt inklusive der Überarbeitung der dortigen Fensterfläche zu Buche. Die Stadt teilt die beiden Positionen, um den Kostenanteil des Plattenaustauschs am Hochhaus im Gerichtsverfahren getrennt geltend machen zu können.

