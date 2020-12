Salzteich: Wolfsburger Tierschützer retten ausgesetzte Zuchtenten

Wolfsburg

Entenrettung am Salzteich: Vor wenigen Tagen hat sich ein Anwohner bei Bärbel Gädke vom Verein „Tierschutz Wolfsburg und Umgebung“ gemeldet, weil er auf dem Teich am Wohltberg fünf weiße Warzenenten beobachtet hatte. Die Befürchtung: Sollte ein harter Winter kommen, haben die zumeist als Ziervögel gehaltenen Enten keine Chance zu überleben. Dank einer mehrtägigen Rettungsaktion befinden sich vier der fünf Enten jetzt in Obhut des Tiergeheges.

Die Zuchtenten könnten im Winter am Salzteich erfrieren

Die scheuen Tiere einzufangen, sei alles andere als leicht gewesen, berichtete Gädke am Freitag: „Vorgestern haben wir zwei Enten eingefangen und gestern zwischen 14 und 18 Uhr zwei weitere. Wir hatten leider keine Chance, an die fünfte heranzukommen.“ Gädke betonte, dass sie die Aktion mit dem Naturschutzbund ( Nabu) in Leiferde abgestimmt habe: „Das sind Zuchtenten. Sollte harter Frost kommen, besteht für sie Lebensgefahr. Außerdem ist es nicht erlaubt, die Tiere einfach irgendwo auszusetzen.“

Genau so ist es am Salzteich aber wohl passiert: Über Hinweise von Anwohnern konnte Gädke den Besitzer der Tiere ausfindig machen. Der hatte die Enten laut der Tierschützerin im Mai gekauft und dann am Teich ausgesetzt – um ihnen etwas Gutes zu tun. Über die falsch verstandene Tierliebe kann Gädke nur den Kopf schütteln: „Ich habe zu dem Besitzer gesagt, dass ich ihn auch anzeigen könnte.“

Im Tiergehege leben die Enten mit einigen Gänsen zusammen

Seit Donnerstagabend sind die vier geretteten Enten in ihrem neuen Zuhause im Wolfsburger Tiergehege, das bereits häufiger mit Gädke zusammengearbeitet hat. „Ich habe heute Morgen schon nach ihnen geguckt, da haben sie im Pulk zusammengesessen. Im Teich waren sie auch schon. Nur die Futterstelle könnten sie noch besser annehmen“, berichtete Vorsitzende Marianne Blisse am Freitag. Im Tiergehege leben die Enten mit einigen Gänsen zusammen und haben für den Winter kleine Hütten. Außerdem stellt der Förderverein sicher, dass sie selbst bei Frost noch ein Wasserloch im Teich haben. Dass die Tiere wegfliegen, glaubt Blisse nicht: „Sie sind vorher ja auch eine ganze Weile am Salzteich geblieben.“

Gädke ist froh, dass sie einen Platz für die Enten finden konnte. Sowohl ihr Tierschutz-Verein als auch das Tiergehege sind für ihre Arbeit dringend auf Spenden angewiesen. Bei Gädke sei es in der Vergangenheit jedoch oft zu Verwechslungen mit anderen Organisationen gekommen: „Unser Verein hat nichts mit dem Tierheim oder der Tierhilfe zu tun“, betont die Tierschützerin.

