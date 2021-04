Saison-Abbruch im Amateurfußball: Das bedeutet er für heimische Ligen

Gifhorn/Wolfsburg

Seit Mittwochabend ist es fix: Der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) hat die Amateurfußball-Saison 2020/21 beendet. Genauer gesagt: Er hat sie sogar zum ersten Mal in seiner Historie aus den Geschichtsbüchern gestrichen. Denn die Spielzeit, die ohnehin seit Anfang November auf Eis lag, ist nun in allen Altersklassen von der Oberliga bis in die Kreisklassen annulliert. Auf- und Absteiger wird es nicht geben. Nur für die Schnittstelle zwischen Ober- und Regionalliga (die Regionalliga wird nicht vom NFV, sondern vom Norddeutschen Fußball-Verband organisiert) könnte es eine Ausnahme geben.

Weil diese Annullierung der Saison Hunderte heimische Fußball-Mannschaften betrifft, wollen wir einen Überblick über die Situationen in den Erwachsenen-Ligen geben. Wie ist der Stand in den aufgeblähten Spielklassen, die wegen des Saison-Abbruchs im Vorjahr und der Entscheidung, dass es nach Quotienten-Regelung nur Auf-, aber keine Absteiger gibt, in vielen Fällen in Staffeln unterteilt wurden?

Der Sport-Newsletter der AZ/WAZ Was im Sport der Region wichtig war und wichtig wird. Ihr wöchentlicher AZ/WAZ-Newsletter. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Oberliga

Die zweigleisige Oberliga sollte eigentlich jeweils in einer Hin- und Rückrunde ausgetragen werden, danach sollten die ersten und die letzten Fünf eine Staffel-übergreifende Auf- und eine Abstiegs-Runde ausspielen. Die Hinrunde haben der MTV Gifhorn (Vierter) und Lupo/Martini Wolfsburg (Dritter) über dem Strich beendet.

MTV-Coach Michael Spies sagt über die Annullierung: „In die Karten spielt uns nichts, wir hätten gerne in der Aufstiegsrunde gespielt.“ Dass es überhaupt eine Sonderregelung in Sachen Auf- und Abstieg zwischen Regional- und Oberliga geben könnte, hält er für problematisch. „Eine einheitliche Lösung wäre besser.“

Wie Gifhorn hat auch Lupo keine Lizenz für die Regionalliga beantragt, auch wenn die Wolfsburger schon eher in Richtung Aufstieg geschielt haben als der MTV. Finanz-Vorstand Luciano Mileo sagt: „Wäre die sportliche Chance dagewesen aufzusteigen, hätten wir die Lizenz auch beantragt.“ Die hätte allerdings mehrere Tausend Euro gekostet. Lupos Chance, im Rahmen der Annullierung aufzusteigen, ist aber extrem gering. Auch, weil mit Ramlingen und Egestorf die beiden Teams, die vor Lupo in der Tabelle stehen, für die Regionalliga gemeldet haben.

Frauen-Landesliga

In der Frauen-Landesliga spielt der 1. FC Wolfsburg bislang eine famose Saison (6 Spiele, 15 Punkte, Platz 3). „Das ist natürlich schade. Denn ich denke, für uns wäre am Ende der Saison ein Platz unter den ersten drei Mannschaften möglich gewesen, das hätte dem Verein und auch uns natürlich sehr gutgetan“, sagt Coach Peter Kasny über die Annullierung, schiebt aber nach: „Im Prinzip ist es auch egal, denn das Wichtigste ist, dass alle wieder auf die Beine kommen und wir die Pandemie in den Griff kriegen.“

Landesliga

In der Landesliga wurde Kästorf erneut gestoppt. Im Vorjahr war der SSV wohl einer der größten Verlierer des Saison-Abbruchs. 0,02 Punkte fehlten in der Quotienten-Abschlusstabelle zum Aufstieg. Jetzt sind die Kästorfer schon wieder Zweiter, trotz nur vier absolvierter Spielen ist der Ärger über den Abbruch dennoch groß. SSV-Coach Sajmir Zaimi erklärt: „Wir haben seit zwei Jahren das Ziel, in die Oberliga aufzusteigen. Jetzt klappt es wegen Corona wieder nicht. Vielleicht verlässt uns deshalb der eine oder andere Spieler mit Oberliga-Ambitionen.“ Da macht Zaimi den Jungs aber ausdrücklich keinen Vorwurf. Auch er weiß: „Wir müssen es so nehmen, wie es kommt.“

Hätte es Absteiger gegeben, hätte es den SV Reislingen/Neuhaus (4 Spiele, 1 Punkt, Vorletzter) und den MTV Isenbüttel (4 Spiele, 0 Punkte, Letzter) bitter treffen können. Beide mussten nämlich jeweils mit Kästorf, dem SSV Vorsfelde und Vahdet Braunschweig gegen drei Top-Vier-Teams ran - und haben verloren. „Diese vier Spieltage sind einfach nicht aussagekräftig“, sagt daher Reislingens Trainer Tahar Gritli.

Bezirksliga

Auch in den beiden Bezirksliga-Staffeln hält sich mit drei bis vier bislang absolvierten Spielen pro Team der sportliche Wert der Abbruch-Tabelle stark in Grenzen. Die beiden Divisionen hätten, so der Plan, insgesamt einen Aufsteiger und fünf Absteiger ausgespielt. Ein Team wird die Liga aber dennoch wohl verlassen: Der TuS Neudorf-Platendorf wird seine Bezirksliga-Mannschaft aller Voraussicht nach abmelden. Nachdem Trainer Ralf Schmidt seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, haben zwölf (!) Spieler angekündigt, den Klub zu verlassen.

Kreisliga Gifhorn

Der Kreis Gifhorn hatte sich entscheiden, seine Ligen in Staffeln zu unterteilen. So auch das Kreis-Oberhaus. Der SV Rühen (7 Spiele, 18 Punkte) und der FC Schwülper (6 Spiele, 18 Punkte) sind da in der Hinrunde die Spitzen-Teams gewesen, das Duo trifft die Annullierung in der Liga wohl am härtesten. „Natürlich wurden wir da um den Lohn gebracht“, sagt Schwülpers Coach Thorsten Meyer, der sich gewünscht hätte, dass mit einer Entscheidung noch ein wenig abgewartet wird. „Aber andererseits ist auch noch nichts passiert, wir hätten noch eine gesamte Rückrunde zu spielen gehabt. So oder so geht die Gesundheit vor.“

Kreisliga Wolfsburg

Im Gegensatz zu Gifhorn hat sich der Kreis Wolfsburg gegen eine Staffel-Einteilung seiner Ligen entschieden. Dort rangiert der SSV Vorsfelde II in der Kreisliga auf Rang eins (7 Spiele, 18 Punkte), der TSV Ehmen (7, Spiele, 16 Punkte) und der TSV Wolfsburg (7 Spiele, 15 Punkte) sind dem Team von Trainer Leon Schroeder aber dicht auf den Fersen. Deshalb sagt er auch: „Die Annullierung ist in dieser Situation das Richtige. Sollten wir nach sieben Spielen aufsteigen dürfen, könnte ich den Frust der anderen Teams absolut nachvollziehen.“

1. Kreisklassen

In den 1. Kreisklassen (vier Staffeln in Gifhorn, eine in Wolfsburg) sind neben dem Wolfsburger Tabellenführer TSV Hehlingen II auch die jeweils verlustpunktfreien VfL Rötgesbüttel (Staffel D, 4 Spiele) und der FC Germania Parsau (Staffel B, 7 Spiele) die Verlierer der Regelung. Vor allem Parsau ärgert die Annullierung, wurde als Top-Klub bereits das zweite Mal im Aufstiegsrennen gebremst. Schon im Vorfeld der Entscheidung überlegte der Klub in einem offenen Brief laut, gegen die Annullierung rechtlich vorgehen zu wollen. Das ist auch immer noch der Fall. Vorsitzender Karl-Hermann Polle: „Nach Ostern wollen wir das im Vorstand besprechen und klären, welche Schritte nun möglich sind und welche nicht.“

Von Benno Seelhöfer und Jasmin Schweimler