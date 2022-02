Hohenstein

Wohnungseinbruch am Hohenstein: Der Täter kletterten auf den Balkon einer Wohnung in der Saarstraße und knackten dort die Balkontür. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat hat sich am frühen Mittwochabend zwischen 17.40 und 19.15 Uhr ereignet. Der Unbekannte erklommt den Balkon der Wohnung im Hochparterre, anschließend öffnete er gewaltsam die Balkontür und gelangte so in die Räume und suchte nach Beute. Danach flüchtete der Einbrecher über den Balkon in ein dahinterliegendes parkähnliches Gelände oder in Richtung des Haydn- oder Schubertrings.

Die Ermittler des 2. Fachkommissariats hoffen darauf, dass Nachbarn, Anwohneroder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Rufnummer 05361/4646-0.

Von der Redaktion