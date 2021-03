Wolfsburg

Die Sozialdemokraten im Wahlkreis 51, bestehend aus Wolfsburg, Helmstedt und Teilen von Gifhorn ( Samtgemeinden Brome und Boldecker Land), haben den 37-jährigen Wolfsburger Diplom-Kaufmann Falko Mohrs erneut zum Bundestagskandidaten für die Wahlen im Herbst diesen Jahre nominiert.

In der Wahlkreisdelegiertenkonferenz am Sonnabend in der Eisarena Wolfsburg fiel das Ergebnis einstimmig aus: 73 Delegierte stimmten für Falko Mohrs, der seine erste Legislaturperiode in Berlin offenbar mit Bravour gemeistert hat. Ein Gegenkandidat war nicht nominiert worden. Bereits 2017 hatte der Sohn von Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs damals überraschend von der Wählerschaft das Direktmandat für den Umzug nach Berlin errungen.

Überwältigende Mehrheit: 73 Delegierte stimmten für Falko Mohrs. Quelle: Burkhard Heuer

Der Rahmen in der Eis Arena war zwar kühl, die Atmosphäre allerdings geradezu warmherzig, als auf Grund von Corona-Bedingungen ausschließlich die Delegierten aus den Ortsvereinen auf der Tribüne Platz nehmen durften. Insgesamt 80 waren avisiert, 73 kamen tatsächlich und stimmten zum Höhepunkt eindrucksvoll und eindeutig ab: Es war ein überwältigender Vertrauensbeweis für den Wolfsburger Mohrs, der mit Demut und Verbeugung das Votum entgegen nahm.

Die Delegierten-Konferenz in Bildern:

Der Oslosser Gemeindebürgermeister Axel Passeier kommentierte spontan das Ergebnis: „Falko Mohrs hat in der Bevölkerung einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.“ Er sei ein Mann der klaren Worte und vermittelte das Gefühl, immer für den Bürger da sei zu sein.

Zuvor hatten in der rund anderthalbstündigen Delegiertenkonferenz namhafte Redner das Wort ergriffen. Unterbezirksvorsitzende Immacolata Glosemeyer (MdL) bezeichnete den amtierenden Bundestagsabgeordneten Mohrs als Glücksgriff für die Region.

Mit mahnenden Worten wandte sich in seiner Grußadresse VW-Gesamtbetriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh an die Delegierten. In spannenden Zeiten von Transformation und Trinity seien in der Politik Verlässlichkeit und Mut gefordert. Er und der Betriebsrat habe Mohrs dabei als kenntnisreichen und verlässlichen Ansprechpartner erlebt.

Bernd Osterloh: „Dennoch sind gegenwärtig die Herausforderungen durch Lieferengpässe riesengroß“

Volkswagen selbst sieht Osterloh nach eigenen Worten in der Heimatregion zwar auf einem guten Kurs. „Dennoch sind gegenwärtig die Herausforderungen durch Lieferengpässe riesengroß“, sagte der Konzernbetriebsratsvorsitzende. Osterloh vergaß allerdings nicht zu erwähnen, dass er selbst bereits vor zehn Jahren den Bau einer Batteriefabrik für Volkswagen gefordert habe.

Nachdenkliche Töne anderer Art kamen von Christoph Heubner. Der Exekutiv-Vizepräsident des internationalen Auschwitz-Komitees würdigte die Anstrengungen von Volkswagen bei der Aufarbeitung der Geschichte.

Falko Mohrs: „Die Demokratie muss Stärke zeigen“

Da lag Heubner direkt auf der Linie von Falko Mohrs, der erhöhte Anstrengungen im Kampf gegen extreme Rechte anmahnte. „Die Demokratie muss Stärke zeigen“, so Mohrs. Ganz so, wie sie im „Corona-Seuchenjahr“ auch viele Menschen durch Nachbarschaftshilfen und Nächstenliebe demonstriert haben. „In der Krise zeigt sich der Charakter“, sagte er. Zu seinen weiteren entscheidenden Themen der Zukunft zählte der SPD-Kandidat Transformation der Industrie nicht nur in Wolfsburg, Strukturwandel in Stadt und Land, Digitalisierung für Schulen und den Ausbau der ÖPNV als gute Alternative für den Individualverkehr.

Von Burkhard Heuer