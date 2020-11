Wolfsburg

Die Entscheidung fiel am vergangenen Freitag mit großer Mehrheit: Der Unterbezirksvorstand der Wolfsburger SPD hat Stadträtin Iris Bothe als Oberbürgermeisterkandidatin nominiert. „Die langjährige Fachdezernentin verfügt über umfassende Führungsverantwortung und hat gemeinsam mit der SPD bereits viele sozialdemokratische Themen umgesetzt“, sagte Unterbezirksvorsitzende Immacolata Glosemeyer und nannte den flächendeckenden Ausbau von Krippen- und Kitaplätzen sowie eine Ganztagsbetreuung in allen Wolfsburger Schulen als Beispiel. Bothe habe zudem maßgeblich am Integrationskonzept der Stadt mitgewirkt. „Sie hat sich immer gegen AfD und gegen Rechtspopulismus gestellt“, so Glosemeyer.

„Für uns war entscheidend, dass sie sozialdemokratische Themen und Werte vertritt“

Bothe tritt als parteilose Kandidatin für die SPD an. „Für uns war entscheidend, dass sie sozialdemokratische Themen und Werte vertritt“, sagte Glosemeyer. „Bei dem, was ich für die Entwicklung der Menschen für wichtig erachte, war die Schnittmenge mit der SPD am größten“, bestätigt Bothe. „Ich glaube trotzdem, dass es für die Wähler auch attraktiv ist, eine parteilose Kandidatin zu haben – auch wenn sie die Partei anders bewerten. Wichtig ist, was sie mit dieser Person verbinden.“

Bothe wurde mehrheitlich von den SPD-Ortsvereinen vorgeschlagen. Die Nominierung des Unterbezirksvorstands folgte auf Vorschlag der Findungskommission, in denen auch die Jusos mit ihrem Vorsitzenden Pascal Becker vertreten waren. „Das ist sehr wichtig, weil die SPD nicht die jüngste Partei ist und wir viele junge Leute in der Stadt haben, die ihre Interessen vertreten haben wollen“, betonte Becker. Bothe genieße als Dezernentin einen guten Ruf. „Sie ist zuverlässig, ehrlich und umsetzungsstark und gerade im letzten Punkt den Kandidaten anderer Parteien voraus“, so Becker.

Große Herausforderungen: Digitalisierung , Transformation und Corona-Krise

„Ich bin sehr leidenschaftlich in dem, was ich für die Stadt tue“, sagte Bothe. Neben Themen wie Bildung und Jugend habe sie die gemeinsame Umsetzung von Projekten wie dem Hallenbad geprägt. „Die Innovationsfreude dieser Stadt hat mich von Anfang an fasziniert“, sagte die 52-Jährige. „Unsere weltoffene Stadt soll weiter Vielfalt als Chance und Bereicherung begreifen und den Menschen ein selbstbestimmtes Handeln ermöglichen. Das möchte ich durch ein verantwortungsvolles wirtschaftliches Handeln in Verbindung mit einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung erreichen“, sagte Bothe.

Die finanzielle Situation der Stadt in Zeiten von Digitalisierung, Transformation und Corona-Pandemie habe Bothe ebenfalls im Blick, ergänzte Glosemeyer. Die Stadträtin habe während der Vakanz des Finanzdezernats den Prozess zur Haushaltskonsolidierung gesteuert und den Doppelhaushalt eingebracht.

Zur Person Irisi Bothe wurde 1967 in Braunschweig geboren. Nach dem Abitur studierte sie an der Ostfalia Sozialpädagogik. Ihr Berufsleben begann sie bei VW. Seit 27 Jahren arbeitet sie bei der Stadt Wolfsburg. 1999 wurde sie Stadtjugendpflegerin, 2007 Abteilungsleiterin für Kita-Betreuung und Unterhalt im Geschäftsbereich Jugend. 2009 wurde sie Chefin des Geschäftsbereichs Schule. Seit 2012 ist sie Dezernentin für Bildung, Jugend und Integration. Sie initierte das Kulturzentrum im Hallenbad und ist Aufsichtsratsmitglied bei der Wollino Schulverpflegung. Zu ihren Ehrenämtern gehört der Vorstandsvorsitz im Regionalverbund für Ausbildung, außerdem sitzt sie im Vorstand von Ready for Work und ist Sprecherin im Fachkräftebündnis Süd-Ost-Niedersachsen. Die 52-Jährige ist verheiratet und hat eine Tochter.

„Vorstellungen im Diskurs mit Ortsvereinen und Bürgern weiterentwickeln“

In den nächsten Monaten will sich Bothe Bürgern und Parteimitgliedern vorstellen – sowohl persönlich als auch auf digitalem Wege. „Entscheidend wird sein, meine Vorstellungen im Diskurs mit Ortsvereinen und Bürgern weiterzuentwickeln“, kündigte sie an. Denn neben der durch VW beeinflussten Stadtentwicklung dürfe man auch die individuellen Interessen der Menschen in den Ortsteilen nicht vergessen – etwa die Suche nach einer bezahlbaren Wohnungen oder der Zukunftsperspektive für Selbstständige. „Die Herausforderung wird sein, diese unterschiedlichen Perspektiven miteinander zu vereinen“, sagt Bothe.

Von Christian Opel