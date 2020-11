Wolfsburg

Bei der strategischen Entwicklung von Nordhoffachse und Nordkopf soll die Wolfsburger Fußgängerzone nicht ins Hintertreffen geraten: Die Wolfsburger SPD-Ratsfraktion beantragt einen Masterplan für die Porschestraße. Denn die Corona-Pandemie beschleunigt den Strukturwandel, lokale Geschäfte geraten durch den Onlinehandel zunehmend unter Druck. In enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG) soll daher die Entwicklung der Einkaufsmeile gefördert und ein Konzept zur Stärkung des Einzelhandels erarbeitet werden.

Pilotprojekte zur Unterstützung des lokalen Einzelhandels entwickeln

„Die Pandemie hat uns gelehrt, dass der Onlinehandel immer stärker wird. Wir müssen Pilotprojekte mit den Wolfsburger Einzelhändlern starten, damit diese stärker in den Online-Handel einsteigen können“, meint SPD-Fraktionsvorsitzender Hans-Georg Bachmann. Im Antrag der Fraktion ist von „Multichannel-Marketing und -Vertrieb“ zur kurzfristigen Stärkung des lokalen Einzelhandels die Rede.

„Wir begrüßen die Stadtentwicklung mit attraktiven Büroflächen an der Nordhoffhachse, eine gute Verzahnung zwischen Wohnen und Arbeiten ist für Wolfsburg wichtig“, betont Bachmann. Zumal nun eine Einigung mit den Kleingärtnern bevorstehe. Doch die Entwicklung der Porschestraße sei eng mit der Nordhoffachse verknüpft, ergänzt Sabah Enversen: „Wir brauchen ein Gesamtkonzept.“ Die bereits entwickelten Leitlinien des vorhandenen Masterplans Innenstadt sollen ebenso wie die Ergebnisse aus dem „Masterplanprozess Nordhoffstraße“ sowie die Planungen für den Nordkopf einfließen.

Die WMG soll bei der Planung verstärkt einbezogen werden

„Die Porschestraße ist in die Jahre gekommen und hat erheblichen Veränderungsbedarf“, erklärt Enversen. Große Projekte wie Südkopf-Center, BraWo-Arkaden, BraWo-City und Nordkopf müssten koordiniert werden, um die Porschestraße als Handelsstandort zu stabilisieren. „Wichtig ist, dass wir dafür die WMG stärker ins Boot holen und die Stakeholder mit einbeziehen“, erklärt der Vize-Aufsichtsratsvorsitzende der WMG. Dazu gehörten der CMT und die Handelsverbände.

Auch die Designer Outlets Wolfsburg ( DOW) müssten gestärkt werden. Das DOW habe durch die Lage in der Innenstadt eine Schlüsselfunktion, sei aber verglichen mit Standorten „auf der grünen Wiese“ eher klein. „Um im Wettbewerb bestehen zu können, muss es sich vergrößern und in den Nordkopf hineinwachsen“, meint Enversen. Das Outletcenter solle Kundenmagnet für die Porschestraße sein. „Damit das funktioniert, brauchen wir eine gute und flüssige Verbindung zwischen Nordkopf und Porschestraße.“ Konkrete Ideen dafür sollen Architekten und Projektentwickler in Zusammenarbeit mit der WMG entwickeln. Das müssten nicht unbedingt bauliche Lösungen sein. Enversen nennt auch Aktionen wie „Licht lockt Leute“ als Beispiel – durch die verschönerte Weihnachtsbeleuchtung sollten mehr Kunden in die illuminierte Porschestraße gelockt werden.

Von Christian Opel