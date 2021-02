Wolfsburg

Die SPD will die Eiszeit in Wolfsburg verlängern: Ingolf Viereck, stellvertretender Vorsitzender im Sportausschuss, fordert die Verwaltung auf zu prüfen, wie viel es kosten würde, die Eis Arena im Allerpark länger als geplant in Betrieb zu halten. „Der Wunsch wurde von den Vereinen an mich herangetragen“, sagt er.

Die Eishockey-Amateure der Grizzlys und die Eiskunstläufer im TV Jahn würde eine verlängerte Eiszeit sehr freuen. „Wenn es nach mir ginge, könnte die Eisfläche ganzjährig zur Verfügung stehen“, sagt Swetlana Vöhringer, Sprecherin der Eissport-Sparte beim TV Jahn. „Aber wird sind schon dankbar für jeden Tag mehr, der uns zur Verfügung steht.“ Zehn Personen gehören zum Leitungs- und Trainings-Team, etwa 45 Mitglieder, fast ausschließlich Kinder und Jugendliche, betreiben Wettkampfsport, 15 weitere würden sich gern darauf vorbereiten – und zwar nicht nur online im Wohnzimmer.

Ingolf Viereck, Vorsitzender des Sportausschusses: „Der Wunsch wurde von den Vereinen an mich herangetragen.“ Quelle: Boris Baschin

Übungszeiten auf der Eisfläche sind knapp – es gibt lange Wartelisten

Die Warteliste ist sowieso schon lang, weil die Übungszeiten auf der einzigen Eisfläche immer knapp sind. Normalerweise läuft das Eissport-Training von September bis April, doch wegen des Corona-Lockdowns war in der den letzten Monaten nicht einmal Individualsport auf dem Eis möglich. Und Fahrten nach Braunlage oder Bad Sachsa, wo die Eishallen bis auf die einige Wochen immer geöffnet haben, mussten auch ausfallen. „Aber mit Inlinern oder auch beim Rollkunstlauf kann man einfach nicht alles machen“, sagt Swetlana Vöhringer. Und Schnupperstunden für den Nachwuchs fallen momentan erst recht flach. Einige Mitglieder haben dem TV Jahn – ähnlich wie im Schwimmsport – deshalb bereits den Rücken gekehrt, die ersten schon im Sommer, fast doppelt so viele im Winter. „Und die Eisfläche blieb lange einfach leer, nicht einmal Einzelstunden waren erlaubt – das ist so traurig!“, sagt die Trainerin.

Nachwuchstalent: Melina Biller vom TV Jahn Wolfsburg startete schon 2018 bei der Landesmeisterschaft. Quelle: privat

Gemeinsam mit den Grizzlys macht sich der TV Jahn parallel dafür stark, auf lange Sicht sogar eine zweite Eisfläche in Wolfsburg nutzbar zu machen. Auch Vertreter von PUG und CDU haben bereits in Aussicht gestellt, das Projekt EisAllianz in Wolfsburg zu unterstützen.

Ein kurzfristiges, kleines Trostpflaster für die verpatzte Saison könnte es sein, die Eis Arena nicht schon Ende April sondern erst Ende Mai abzutauen, meint Ingolf Viereck. „Ich hoffe darauf, dass wir bei der nächsten Sportausschuss-Sitzung Informationen darüber bekommen, wie hoch die Kosten wären“, sagt er. Personal für den Betrieb zu finden sei kein Problem, da habe er sich bereits schlau gemacht. „Schön wäre es, wenn dann nicht nur Individualsport sondern auch Mannschaftstraining möglich wäre“, sagt er mit hoffnungsvollem Blick auf sinkende Infektionszahlen in der Region.

Genau diese Unsicherheit ist ein Grund dafür, dass Sport-Dezernentin Monika Müller einen zu frühzeitigen Beschluss nicht empfehlen würde. „Derzeit ist nicht absehbar, wann das Land Niedersachsen Mannschaftssport im Freizeit- und Amateurbereich wieder zulässt“, sagt sie. Grundsätzlich möglich sei eine Verlängerung der Eiszeit organisatorisch aber schon. Die zusätzlichen Kosten beziffert sie auf rund 1 000 Euro netto – pro Tag.

Von Andrea Müller-Kudelka