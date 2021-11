SPD, CDU und Grüne stehen hinter 2G für Wolfsburg

Wolfsburg

Während einige an den 2G-Regelungen zweifeln, steht die Mehrheit der Politik in Wolfsburg dahinter. „Es musste auf die dramatische Lage reagiert werden“, sagt die Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer (SPD).

Christoph-Michael Molnar, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat, sagt: „Die Einführung von 2G ist eine sinnvolle Maßnahme. Gerade weil Erfahrungen gezeigt haben, dass die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sehr diszipliniert mit Verhaltensregeln in der Corona-Pandemie umgegangen sind.“ SPD-Fraktionssprecher Hans-Georg Bachmann mahnt: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei und wir erleben eine Infektionsdynamik nicht gekannten Ausmaßes in Deutschland. Damit unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird, begrüße ich die Umsetzung.“

„Einführung unterstreicht den Ernst der Lage“

Falko Mohrs (SPD) und Frank Bsirske (Bündnis 90/Die Grünen) haben am Donnerstag beide in Berlin als Bundestagsabgeordnete für das neue Infektionsschutzgesetz gestimmt. Mohrs erläutert: „Die 3G-Regel am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln soll bundesweit gelten. Für Pflegeheime und Kliniken werden Testpflichten für Beschäftigte und Besucher verankert. Wir müssen alles daran setzen, dass die Intensivstationen nicht an ihre Grenzen stoßen. Die Einführung der 2G-Regel in Wolfsburg unterstreicht den Ernst der Lage.“ Frank Bsirske schließt nicht aus, dass weitere Maßnahmen nötig werden. Dass trotzdem die epidemischen Notlage am 15. Dezember beendet wird, sei rechtlich notwendig, denn: „Massive Eingriffe in Grundrechte wären angesichts der Impfquote angreifbar. Und andere Länder zeigen, dass es auch ohne Impfpflicht geht.“

