Schneewittchen auf dem Eis: 1000 Besucher sind begeistert

Wolfsburg

“Schneewittchen“ kennt fast jeder. Ob als Buch gelesen oder im Film gesehen – das Märchen der Brüder Grimm ist auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. Der Russian Circus on Ice präsentiert es auf eine etwas andere Art: auf dem Eis, gespickt mit Artistik. Den rund 1000 Besucher in der Eisarena gefiel’s am Freitagabend. Es gab jede Menge Applaus.

Und den hatten sich die Künstler auch so was von verdient: In prächtigen Kostümen glitten sie elegant und fast leichtfüßig zu klassischer Musik über das Eis. Es gab aber nicht nur Tanz in meisterlicher Perfektion, sondern auch Akrobatik, wie man sie eigentlich nur von einem gewöhnlichen Zirkus kennt: Frauen und Männer zeigten Kunststücke am Reifen, der von der Decke gelassen wurde. An Strapaten war waghalsige Luftakrobatik zu bestaunen.

Ein ganz besonderer Auftritt war die Darbietung mit den phosphoreszierenden Reifen, die sich die Artisten gegenseitig in einem irrem Tempo zuwarfen. In der dunklen Beleuchtung war das ein tolles Lichtspiel. Ebenso wie die neonfarbenen Anzüge der Artisten in der Wald-Szene.

Zur Galerie Mitreißende Show des Russian Circus on Ice in der Eisarena

Im Wald traf Schneewittchen viele wilde Tiere, die auf dem Eis ein echter Hingucker waren. Fast noch ein bisschen schöner als die felligen Kostüme war der Falter mit seinen großen Flügeln, der auf Stelzen-Kufen übers Eis glitt. Was andere Leute noch nicht mal auf dem normalen Boden schaffen, zeigten die Artisten auf Eis. Respekt.

Unterschlupf bei den sieben Zwergen

Die böse Stiefmutter hatte Schneewittchen in den Wald geschickt. Sie war eifersüchtig auf der Schönheit der jungen Prinzessin. Ein Jäger sollte Schneewittchen deshalb töten, damit die Königin keine Rivalin mehr hatte. Doch der Jäger bringt es nicht übers Herz, das schöne Mädchen zu töten, lässt sie laufen und Schneewittchen findet Unterschlupf bei den sieben Zwergen.

Am Ende wird alles gut

Die grässliche Stiefmutter findet sie dort aber, doch am Ende geht alles gut aus: Schneewittchen bekommt ihren geliebten Prinzen und alles wird gut. Dem Publikum in der Eisarena hat’s gefallen und der Russian Circus on Ice will wieder nach Wolfsburg kommen – weil es hier so schön ist.

Lesen Sie auch

Von Sylvia Telge