Wolfsburg

Spürbar beeindruckt und hoch konzentriert verfolgten die Schülerinnen und Schüler, die in Klassenverbänden am Donnerstag ins Scharoun Theater Wolfsburg gekommen waren, das Vier-Personen-Stück „Runter auf Null“ mit dem „Theaterhaus Ensemble“ aus Frankfurt. In zehn Szenen beleuchtet der norwegische Autor Kristofer Grønskag in einem sich steigernden Countdown das Lebensgefühl heutiger Jugendlicher.

Eine Lebensumgebung, die in der Schule erlebt und immer stärker von sozialen Netzwerken beeinflusst wird. Der altersgemäße Drang im Selbstfindungsprozess etwas darzustellen, was andere beeindruckt, kann mit „Social Media“ zu skurrilen Mutproben und Auswüchsen verleiten.

Jugendliche machen gefährliche Mutproben

Gleich die erste Mutprobe zieht das junge Publikum hautnah in ihren Bann: In letzter Sekunde springt Hanna vor dem herannahenden Zug von den Gleisen, während Sara mit ihrem Handy filmt. Beide sind hell auf begeistert von der Mutprobe. Als sich herausstellt, dass Sara nur ein Foto statt eines Videos gemacht hat, will Hanna den gefährlichen Versuch wiederholen. Bei nächster Gelegenheit zieht sie sogar den warnenden Simon gegen seinen Willen mit auf die Gleise. Denn: „Wenn sich immer alles sicher anfühlt, macht man was falsch. Wenn es kein Video gibt, ist es nie passiert.“

Theater: Szene eindrucksvoll umgesetzt

Die Szene ist grandios auf der Bühne umgesetzt und typisch für die Gestaltung im weiteren Verlauf. Ein Zug ist nicht zu sehen. Stattdessen sind die Geräusche des Herannahens derart eindrucksvoll, dass man selbst förmlich ein beengendes Gefühl und Herzklopfen spürt. Grønskag zeichnet Charaktere, hinterfragt Verhaltensweisen, lässt aber vieles offen. Wie mit Leuchtschildern angezeigt, spielen die Szenen entweder im „Jetzt, Davor oder Danach“. Das fordert zum Nachdenken auf, dem sich niemand entziehen kann. Der spärliche Bühnenaufbau, der vom Ensemble szenisch selbst neu angeordnet wird, regt zudem zu visueller Fantasie an.

Grandiose Umsetzung des Vier-Personen-Ensembles. Quelle: Kemmling

Im „Davor“ beschrieben, schickt ein Stalker dem Reality-Star Sandra Video-Botschaften, auf die sie nicht reagiert, was ihn zur Verzweiflung bringt. Über das „Danach“ denken Erik und Ingrid nach. Als Ferienjobber säubern sie verdreckte Züge und sehen das als charakterbildende Arbeit an. Im „Jetzt“ will der ehemals gemobbte Thomas an seiner neuen Schule inmitten von Anna, Katrin und Henrik mit seinem Luftgewehr imponieren. Allerdings hat er dabei die Kuh tödlich getroffen. Wer ist schuld? Wohin mit der Kuh? Ihre Entscheidung: Auf die Zuggleise.

Theater-Ensemble ist aufeinander abgestimmt und überzeigt

Das Theaterhaus Ensemble mit Larissa Robinson, Susanne Schyns, Günther Henne und Michael Meyer sind eindrucksvoll aufeinander eingespielt. In der Inszenierung von Rob Vriens überzeugen sie in ihrer lebensnahen, eindrucksvollen, aber nicht übertriebenen Darstellung der verschiedenen jugendlichen Personen.

Lesen Sie auch Viel Applaus fürs Neujahrskonzert im Wolfsburger Theater

Es bleiben Fragen wie: „Werde ich so gesehen, wie ich es mir vorstelle? Ist etwas erst geschehen, wenn ich es mit Tausenden teile? Sehe ich nur zu oder bin ich zum Handeln aufgefordert?“ „Runter auf Null“ überlässt es jedem Einzelnen, sich zu positionieren und Konsequenzen des eigenen Handelns zu überdenken.

Von Heinz-Werner Kemmling