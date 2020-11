Runder Tisch soll Gründungsszene in Wolfsburg stärken

Wolfsburg

Auf Initiative von Wolfsburgs Erstem Stadtrat und Wirtschaftsdezernenten Dennis Weilmann fand jetzt der erste Runde Tisch zur Unterstützung der Wolfsburger Gründungsszene statt. Gemeinsam mit verschiedenen lokalen und regionalen Institutionen der Wirtschaftsförderung sollen Strukturen aufgebaut werden, die zukünftig Kräfte bündeln und die Gründungsszene in Wolfsburg unterstützen.

Neben Weilmann waren Vertreter des Referats Digitalisierung und Wirtschaft der Stadt, der WMG, der IHK, der Wolfsburg AG, des Open Hybrid LabFactory sowie des Entrepreneurship Hubs der Ostfalia-Hochschule bei dem Treffen dabei, das pandemiebedingt digital stattfand.

Mit dem ersten Runden Tisch sei die Grundlage für eine Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Wolfsburg gelegt worden

„In Wolfsburg gibt es viele kreative Menschen, die zahlreiche innovative Ideen entwickeln“, sagte Weilmann. „Wir wollen ein Umfeld schaffen, das diese Menschen ermutigt, ihre Ideen auch umzusetzen“. Daher habe er sich das Ziel gesetzt, gemeinsam mit Wirtschaftsförderungsinstitutionen ein Gründungsökosystem in Wolfsburg aufzubauen, um Gründungsvorhaben zu unterstützen. Mit dem ersten Runden Tisch sei die Grundlage für eine Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Wolfsburg gelegt worden. Für den nächsten Runden Tisch sollen nun weitere Akteure angesprochen werden.

Zum Aufbau der Förderkulisse und der zielgerichteten Unterstützung von Gründungen und Start-Ups benötige es neben dem Ausbau der Zusammenarbeit der Förderungsinstitutionen auch eine zielgerichtete lokale Wirtschaftspolitik. In seiner Rolle als Wirtschaftsdezernent sieht Weilmann diese Rolle ganz klar in seinem Verantwortungsbereich. „Mit dem Referat Digitalisierung und Wirtschaft haben wir eine Institution aufgebaut, die diese Steuerungsfunktion übernehmen kann. Gemeinsam stellen wir so die Weichen für die Sicherung und zukünftige Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Wolfsburg“, so Weilmann.

