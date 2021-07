Wolfsburg

Erst drehte ein Wolfsburger die Musik auf und störte die Nachbarn, dann rastete er aus und griff einen Polizisten an, als die Beamten zum wiederholten Mal anrücken mussten. Die Polizei nahm den 38-Jährigen schließlich mit ins Gewahrsam.

Am Donnerstagabend gegen 19.43 Uhr rief der Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Hochring wegen lauter Musik aus einer Wohnung die Polizei. Die rückte an und ermahnte den 38-Jährigen zur Ruhe. „Um 20.54 Uhr gingen erneut mehrere Anrufe bei der Polizei ein, in denen sich Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Straße Hochring über übermäßig laute Musik beschwerten“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Der 38-jährige Wolfsburger beleidigte die Beamten

Die Ordnungshüter begaben sich das zweite Mal zur Wohnung des 38-Jährigen und wiesen ihn erneut zurecht. Daraufhin reagierte der Mann aggressiv: Er schlug mehrfach laut die Tür zu und beleidigte die Beamten. Da der 38-Jährige dennoch die Musik leiser stellte, war die Ruhe vorerst wiederhergestellt und die Kommissare verließen das Haus.

Doch der Frieden trügte: Gegen 21.43 Uhr erreichte die Polizei die nächste Beschwerde über laute Musik im Hochring. Als die Beamten erneut vor seiner Tür standen, ging der 38-Jährige auf sie los.

Die Kommissare entschlossen sich daraufhin, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei leistete der 38-Jährige heftigen Widerstand, schlug und trat um sich. Er traf das Gesicht eines 23 Jahre alten Polizisten, den er aber zum Glück nur leicht verletzte, sodass dieser weiterhin dienstfähig war.

Die Polizisten mussten dem Wolfsburger Handfesseln anlegen

Die Beamten schafften es, dem Ruhestörer die Handfesseln anzulegen und ihn in ihr Auto zu bugsieren. Der 38-Jährige schrie dabei laut und trat weiterhin um sich.

Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab 0,99 Promille. Ein Arzt entnahm dem 38-Jährigen daraufhin auch eine Blutprobe.

Sein Verhalten brachte dem Wolfsburger schlussendlich eine Nacht in Polizeigewahrsam ein. „Neben einer Kostenrechnung für den Transport im Funkstreifenwagen, Übernachtung, Kost und Logis in Höhe von 165 Euro darf sich der Mann noch auf Anzeigen wegen Ruhestörung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte einstellen“, sagt Sprecher Figge.

