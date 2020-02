Warum 400 Wolfsburger im Rudel singen und Spaß dabei haben

Wolfsburg

Wer hier singen will, der muss keine Töne treffen: Beim 18. Rudelsingen im Hallenbad Kulturzentrum haben am Dienstag 400 Besucher zusammen einen ausgelassenen Abend verbracht. Im Mittelpunkt der ausverkauften Veranstaltung stand nicht das musikalische Talent, sondern der Spaß am Singen.

Beim Rudelsingen im Hallenbad gab es dennoch Regeln

Der Abend im Nichtschwimmerbecken begann dennoch mit Regeln: „Wenn wir singen, dann stehen wir alle auf und es wird nicht gequatscht“, erklärte Simon Bröker augenzwinkernd. Anschließend führte er gemeinsam mit Felix Fleischmann auf der Bühne durch die Veranstaltung. Von „Viva Colonia“ über „What a Feeling“ bis hin zu „An der Nordseeküste“ – die Radio-Hits, Evergreens und Schlager, die das Duo spielte, waren alle allgemein bekannt und einfach.

Und hier ein Video zum Rudelsingen im Hallenbad :

Während die meisten Songs für großen Jubel bei Jung und Alt sorgten, war die Motivation der Besucher zum Singen unterschiedlich groß. Einige trällerten inbrünstig mit, andere genossen wohl eher die Atmosphäre. An fehlenden Textkenntnissen kann ihre Stille jedenfalls nicht gelegen haben: Die Songtexte liefen über eine große Leinwand auf der Bühne für jeden sichtbar mit. Das Rudelsingen liegt seit 2011 im Trend und richtet sich an all diejenigen, die gerne in der Gemeinschaft singen.

Toller Abend im Kulturzentrum in Wolfsburg : Besucher waren begeistert

Den Besuchern gefiel der Abend: „Ich bin das zweite Mal zum Rudelsingen hier in Wolfsburg und finde es sehr, sehr gut. Es ist schön, dass man in der Gruppe singen kann, auch wenn man nicht so eine gute Singstimme hat“, sagte Andreas Bulak. Jeanette Albrecht lobte noch etwas anderes: „Ich bin zum ersten Mal dabei und finde es ziemlich gut. Vor allem, weil die hier auch viele ältere Sachen spielen.“

Wunderbare Einheizer: Simon Bröker und Felix Fleischmann. Quelle: Melanie Köster

Brigitte Diemel besuchte ebenfalls erstmals das Rudelsingen: „Meine Tochter hat mich dazu eingeladen und ich finde es super. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute hier sind und würde es auf jeden Fall wieder machen.“ Für sie und alle anderen, die noch nicht genug vom Rudelsingen haben oder es ausprobieren möchten, findet bereits am 19. Mai die nächste Veranstaltung im Hallenbad statt.

