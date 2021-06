Wolfsburg

Gute Nachrichten für Naschkatzen: Das Franchise-Unternehmen „Royal Donuts“ will Mitte Juni mit über 120 Sorten des amerikanischen Gebäcks in der Heinrich-Nordhoff-Straße 59 durchstarten. Die erste Filiale in Wolfsburg übernimmt die 21-jährige Beyza Baykus aus Goslar. Für sie geht ein Traum in Erfüllung.

Über 120 Donut-Sorten bietet das Unternehmen an

120 Donut-Sorten schreibt das in Köln gegründete Startup seinen Filialen vor. Dazu gehören klassische Varianten nur mit Schokoladenglasur, aber auch ausgefallene Kreationen mit Nutella-Füllung und Milchschnitten-Topping. „Ob Crossnut, Ball oder Donut, für jeden ist was dabei. Auch unser veganes Sortiment wird die Wolfsburger begeistern“, wirbt Baykus. Sie will zudem einige Donuts mit speziellem Wolfsburg-Bezug entwickeln. Denn: Bei „Royal Donuts“ stehe „die Liebe zum Detail“ im Mittelpunkt.

Das Unternehmen setzt auf ein reines To-Go-Geschäft und will insbesondere junge Menschen ansprechen. Für festliche Anlässe wie Hochzeiten, Geburtstage, Babyreveals oder Abschlussfeiern bietet „Royal Donuts“ zudem Donuttorten und spezielle Boxen an.

„Mit Liebe zum Detail“: Zum Konzept von Royal Donuts gehören auch außergewöhnliche Kreatioenen. Quelle: privat

Baykus hat zuletzt Lehramt in Potsdam studiert, den Abschluss hat sie vorerst verschoben. Stattdessen geht mit familiärer Unterstützung jetzt ihr Traum von der Selbstständigkeit in Erfüllung. Wie man mit gerade einmal 21 Jahren darauf kommt? „Ich glaube das liegt in den Genen, mein Bruder ist auch selbstständig“, lacht Baykus. Zudem sei sie leidenschaftliche Bäckerin. Um bestmöglich auf ihren eigenen Laden vorbereitet zu sein, arbeitet sie seit rund einem Jahr in einer Berliner Filiale von „Royal Donuts“.

„Royal Donuts“ hat sogar von der Pandemie profitiert

Auf einen konkreten Eröffnungstag will sich die 21-Jährige noch nicht festlegen, Mitte Juni soll es aber auf jeden Fall so weit sein. „Alle Behördengänge sind erledigt“, ist Baykus erleichtert. Angst davor, während der Pandemie den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, hat die 21-Jährige nicht. Ein Grund dafür sind ihre Erfahrungen in Berlin: „Da wir ein reines To-Go-Geschäft haben, hat Corona für uns sogar positive Effekte gehabt. Wir waren eine Anlaufstelle für viele Jugendliche.“

Seit der Gründung im Jahr 2019 ist „Royal Donuts“ rasant gewachsen. Die Filialen werben insbesondere über die sozialen Medien für ihre Produkte, auch in Wolfsburg sollen vorab Influencer die Werbetrommel rühren. Das Unternehmen verkauft nach eigenen Angaben europaweit Donuts in über 200 Niederlassungen.

Von Melanie Köster