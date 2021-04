Roter Golf III gestohlen – Polizei Wolfsburg sucht nach Hinweisen

Heinenkamp

Einen roten VW Golf 3 haben Unbekannte im Industriegebiet Heinenkamp entwendet und so seinem rechtmäßigen Besitzer einen finanziellen Schaden von rund 1.000 Euro zugefügt – was aber vermutlich dem Liebhaberwert des Klassikers nicht entspricht. Das fast 30 Jahre alte Fahrzeug verschwand am Donnerstag zwischen 4 Uhr und 14.30 Uhr. Der Wagen stand in der Straße Heinenkamp, direkt vor einer dort ansässigen Textilreinigungsfirma.

Die Ermittler der Polizei hofft darauf, dass es Personen gibt, die Hinweise zum Verschwinden des Wagens geben können. Zeugen können sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/46460, melden.

Von der Redaktion