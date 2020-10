Wolfsburg

Über eine Spende in Höhe von 2000 Euro können sich der Kinder und Jugendschutz Wolfsburg sowie die Drogen- und Jugendberatung Wolfsburg freuen. Die Spenden stammen von der öffentlichen Ostfalia-Rotary-Gesprächsreihe „Glück und erfülltes Leben“. Statt einer Teilnahmegebühr wurden von den Teilnehmern Spenden gesammelt. Der Rotary-Club Gifhorn Wolfsburg verdreifachte die Summe und rundete diese auf 2000 Euro auf. Clubpräsident Harald Meyer-Lehnert überreichte den Scheck am Donnerstag an Jugendschutz-Vorsitzenden Jürgen Ebbecke sowie Leiter Udo Eisenbarth von der Jugend- und Drogenberatung.

Rotary will hilfebedürftige Kinder und Jugendliche unterstützen

„Mit dem Spendenbetrag soll die wertvolle Arbeit für benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützt und gewürdigt werden“, sagte Mike Hoffmeister, Glücksforscher und Initiator der Veranstaltung. „Es ist für unser Projekt ‚Kleine Angehörige‘ ein großes Glück, durch die wiederholten Spenden dieser Veranstaltungsreihe Wolfsburger Kindern, die in schwierigen Familienverhältnissen leben, zu glücklichen Momenten zu verhelfen“, fügte Ebbecke hinzu. Und Eisenbarth ergänzte: „Wir möchten mit dem Geld Kindern aus suchtbelasteten Familien ermöglichen, an Aktivitäten teilzunehmen, die sie näher an eine Normalität heranführen.“

Anzeige

Gesprächsreihe wurde erstmals live auf Youtube übertragen

Die sechste Teil der Gesprächsreihe „Glück und erfülltes Leben“ mit dem Schwerpunktthema Zuversicht in Zeiten von Corona wurde erstmalig live auf Youtube übertragen. Hoffmeister äußerte sich erfreut, dass das Kunstmuseum Wolfsburg als Kooperationspartner die Ausstellungshalle zur Verfügung gestellt hatte.

Aufnahme der Live-Sendung – Start ab Minute 18:

Die Veranstaltungsreihe setze Impulse für die Zivilgesellschaft und trage dazu bei, Social Distance etwas zu verringern, lobte Albert Heinecke, Dekan der Fakultät Wirtschaft an der Ostfalia Hochschule.

Hoffmann arbeitet mit seinem Team bereits an der siebten Glücksveranstaltung mit dem Schwerpunktthema „Loslassen in Zeiten von Corona“, die am 26. November von 18.30 bis 20 Uhr live auf der Ausstellungshalle auf dem Youtube-Kanal „Glück und erfülltes Leben“ ausgestrahlt werden soll.

Von der Redaktion