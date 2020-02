Rosenmontag in Wolfsburg: So feiern die Kitas in Wolfsburg Fasching

Wolfsburg

In Wolfsburgs Kindertagesstätten feierten junge Narren am Rosenmontag fröhliche Faschingspartys. Marienkäfer, Prinzessinnen und Astronauten ließen Konfetti fliegen, Luftballons durch die Luft wirbeln und tanzten und sangen zur Musik.

Kostüme werden wieder fantasievoller

„Die Verkleidungen sind dieses Jahr viel fantasievoller als in den vergangenen Jahren“, sagte Rosa Elia, Leiterin der Christophorus-Kita in der Innenstadt. So feierten diesmal unter anderem Bibi Blocksberg, Wickie oder auch klassische Märchenprinzessinnen mit. Manche Kinder verkleideten sich auch als Fisch oder Meerjungfrau, was die Kita-Leiterin auf das Thema „Plastik und Meere“ zurückführte, das zuvor in der Kita behandelt wurde.

In der Kita der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) in Detmerode stieg schon am Montagmorgen eine Discoparty mit Girlanden, buntem Licht, Discokugel und Musik. „Das Programm besteht aus viel Singen und Tanzen“, sagte Kita-Leiterin Claudia Cennami. Der vierjährige Matteo hatte sich als Spiderman verkleidet – das sei sein Lieblingsheld, sagte er. Nach der Disco ging es dann in einer Polonaise Richtung Frühstücksbuffet, wo Nudelsalat, belegte Brötchen und Kuchen warteten. Am Nachmittag stieg im Freizeitheim Detmerode eine weitere Faschingsfeier unter dem Motto „Zu Besuch im Märchenwald“.

„Burgen und Schlösser“ in der Schmuddelkita

Der Aufenthaltsraum der Schmuddelkita in Vorsfelde war nach dem Motto „Burgen und Schlösser“ dekoriert. Die Kinder waren bei ihrer Kostümierung aber nicht an das Motto gebunden. Sie spielten auf den Burgen oder Reise nach Jerusalem und konnten sich von der stellvertretenden Kita-Leiterin Anne Duddek Glitzertattoos machen lassen. Die sechsjährige Fiona erklärte ihre Verkleidung als Vampir: „Ich fand das Kostüm gruselig und deshalb wollte ich es anziehen.“

Auch in der städtischen Kita am Schlosspark in Fallersleben stieg eine Faschingsparty zum Rosenmontag. Basteln, Schminken und Spiele – es herrschte freie Auswahl. Bei dem Programm wurden die Erzieherinnen auch von einigen Eltern unterstützt. Kita-Leiterin Sandra Hilen betonte: „Ohne Unterstützung der Eltern, würden wir das in dem Umfang nicht schaffen.“

