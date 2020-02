Sechsmal hat es 2019 an der Einmündung von K 46 und Hubertusstraße gekracht, schließlich richtete die Stadt ein Tempolimit ein – eine provisorische Lösung. Am 4. Februar beraten drei Ortsräte über die Aufstellung einer Ampel am Unfallschwerpunkt. Eine andere Lösung wäre den Ortsbürgermeistern allerdings lieber.