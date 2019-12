Detmerode

Auf der städtischen und vom Bund betreuten Streuobstwiese in Detmerode sind neue Apfelbäume gepflanzt worden. Dabei handelt es sich um jeweils ein Exemplar der Sorten „Kneebusch“, „Roter Brasil“ und „ Rosa Clausen“. Diese Obstbaumarten bieten, wie auch die anderen dort bereits stehenden Sorten, ideale Bedingungen für Insekten.

Alte Apfelsorten bevorzugt

Weil auf der Streuobstwiese möglichst viele verschiedene alte Apfelbaumsorten stehen sollen, wurden in diesem Jahr durch den Geschäftsbereich Grün der Stadt Wolfsburg die drei neuen Sorten beschafft und an den entsprechenden Standorten gepflanzt.

Streuobstwiese : 57 Apfelbäume stehen dort

Insgesamt befinden sich auf dem Areal inzwischen 57 Apfelbäume, die zweitgrößte Pflanzung an Apfelbäumen in Wolfsburg. Mehr stehen nur noch in der Grünanlage am Klieversberg am Mahnmal. Weitere Pflanzungen werden ab 2020 in Abstimmung mit dem Bund erfolgen.

