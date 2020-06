Zweiter „Rooftop Wob“: So war die Stimmung über den Dächern Wolfsburgs

Wolfsburg

Auch bei der zweiten Auflage des „Rooftop Wob“ mochte das Wetter nicht so richtig mitspielen. Mit dem Open Air auf dem Parkdeck der City Galerie wurde es wegen des Regens nichts. Doch Macher und Künstler hatten trotzdem viel Spaß unter dem Dach im Ausgangsbereich zur Parkfläche und boten einen unterhaltsamen vierstündigen Live-Stream.

René Krebs und Alexander Hartmann spielen gemeinsam

Geschäftiges Gewusel herrschte bis kurz vor Beginn der Live-Übertragung. Schnell wurden noch letzte Soundchecks gemacht, bis Simon Groth vom Veranstaltungstechniker flink zum DJ wurde und nach einer kurzen Anmoderation von René Krebs für fetzige Discomusik sorgte, die von Saxophonist Alexander Hartmann mit improvisierten Melodien begleitet wurde.

Konzert diesmal mit neuen Gästen

So begann auch der zweite Rooftop-Abend so fetzig wie der Erste. Was dann kam, war zum Teil neu. Die Wolfsburger Musiker René Krebs und René Eichenlaub wurden dieses Mal am Piano begleitet von Thomas Krüger aus Berlin. Zudem sang auch Natascha Garcia zusammen mit der Band. Die großartige Soul- und RnB-Sängerin kam ebenfalls aus der Hauptstadt.

Musiker spielen fürs Wohnzimmer- Eine Bildergalerie:

Zur Galerie Musiker versammeln sich über den Dächern Wolfsburgs und spielen per Livestream in die Wohnzimmer der Wolfsburger. Mit dabei sind diesmal auch Natascha Garcia aus Berlin und Pianist Thomas Krüger.

Violinist Lennart Pelz trat beim letzten Mal mit seinem musikalischen Partner als „8 Strings on Fire“ auf. Das Format hatte ihn so begeistert, dass er erneut extra aus Buxtehude angereist kam. So spielte eine völlig einmalige Truppe am Freitagabend auf dem Dach der City Galerie.

Center-Manager Marvin Schaber war begeistert; nicht zuletzt auch, weil Natascha Garcia extra für ihn eine soulige Version von „Atemlos“ sang. Dafür übergab er ihr und dem begleitenden René Krebs einen Zettel: „Ihr seid im Recall!“.

„Rooftop Wob“ soll eine Plattform für Künstler in der Corona-Krise sein

Doch nicht nur ob der guten Stimmung war Schaber angetan. „Das ist so klasse, dass alle Unternehmen wieder dabei sind und das hier unterstützen“, erklärte er. Auch Marcel Bergmann war begeistert. Er ist Sprecher des Regionalnetzwerks Firma38, das das „Rooftop Wob“ ins Leben gerufen hatte. „Wir wollten nicht ganz so bekannten Künstlern eine Plattform bieten“, sagte er.

Livestream über den Dächern Wolfsburgs - ein Video:

Auch Thomas Krüger unterstützte den „Rooftop Wob“. Als „Mr. Pianoman“ hat er auf Youtube bereits 691 000 Abonnenten. Er spielt nicht nur hervorragend quer durch die Genres, sondern beatboxt dazu auch. Spontan begleitete er auch auf dem Cajon. Neben der Livemusik legten auch mehrere DJs auf.

Für Bergmann und Schaber ist bereits klar: Es wird mit „Rooftop Wob“ weitergehen. „Das nächste Mal definitiv draußen mit schöner Kulisse“, versprach Schaber. Wann genau steht aber noch nicht fest.

Von Robert Stockamp