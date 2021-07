Wolfsburg

Nach einem ereignisreichen Tagesprogramm endete das Sommerfest im Hallenbad in diesem Jahr mit einem musikalischen Live-Act: Die Band Noam Bar aus Hannover performte das erste Mal in 2021 und ließ noch einmal mehr Sommergefühle im Biergarten aufkommen.

Die Songs handeln von persönlichen Geschichten der Sängerin

Die Musikrichtung von Noam Bar ist schwer zu bestimmen: eine Mischung aus RnB, Soul, Jazz und ein bisschen HipHop. Die Songs handeln von persönlichen Geschichten der Sängerin und Frontfrau Noam Bar, wie etwa dem Ex-Ehemann und Ex-Freunden oder Erfahrungen und schlechten Entscheidungen. Auch, wenn die Texte dadurch teils „wütend“ sind, ist immer auch viel Humor und etwas Ironie dabei.

Im Hallenbad präsentierte die Band unter anderem einen Song, der über ihren spanischen Ex-Mann erzählt, wie Noam Bar erklärte, bevor sie zum Singen anstimmte. Zu einem anderen Song, so erzählte die Sängerin weiter, wurde sie von ehemaligen Nachbarn inspiriert, die sich ständig streiteten und sie damit an ihren Ex erinnerten – so wolle niemand leben. Ein weiterer performter Song am Abend war ein sogenannter Künstler Blues. Er handele davon, wie schön es ist, Künstler zu sein und vor anderen Menschen Musik zu machen, so die Sängerin. Gerade nach Corona sei es eine besondere Freude für die Band in Wolfsburg wieder vor Publikum zu spielen.

Zur Galerie Am Samstagabend hat der Auftritt der Band Noam Bar aus Hannover den Abschluss des Sommerfests gebildet. Dem Publikum hat es gefallen: Die ersten standen schon nach wenigen Minuten zum Tanzen auf.

Bereits nach wenigen Minuten standen die ersten Zuschauer zum Tanzen auf

Die Songs waren mal dynamischer, mal ruhiger. Das Wolfsburger Publikum bewegte sich aber die gesamte Zeit und so standen bereits nach wenigen Minuten die ersten zum Tanzen auf oder bewegten sich auf ihren Plätzen zu den Klängen.

Noam Bar besteht aus der Sängerin und Frontfrau Noam Bar sowie den Musikern Tobias Reckfort, Nic Knoll, David Gerlach und Laurenz Wenk. 2019 hatten sie ihre erste große Europatournee und in 2020 folgte die nächste mit insgesamt 27 Konzerten in sieben verschiedenen Ländern. Die Sängerin Noam Bar ist gebürtige Israelin. Über Madrid und Miami fand sie ihren Weg nach Hannover.

Von Michèle Joppe