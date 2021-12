Wolfsburg

Kulinarische Vielfalt mit regionalen Spezialitäten, frische Backwaren sowie eine besonderen Tee- und Kaffeeauswahl wartet ab sofort im neu eröffneten Frühstücksrestaurant „Aura“ im Ritz-Carlton auf die Gäste. Insgesamt bietet das neu gestaltete Restaurant in dem Fünf-Sterne-Hotel in der Autostadt Platz für 135 Gäste.

Ob am traditionellen Frühstücksbuffet oder à la carte: Das Aura bietet von klassischen Eierspeisen wie dem Egg Benedict über hausgemachte Buttermilchwaffeln bis hin zu veganen „Good Life Bowls“ alles, was das Herz begehrt. Ergänzend dazu erwarten Gäste beim Brunch am Wochenende verschiedene Live-Cooking-Stationen. Bei der Wahl der Produkte spielt die regionale Herkunft eine besondere Rolle: Brot, Brötchen und andere Backwaren stammen aus der hauseigenen Autostadt Biobäckerei „Das Brot.“. Auch die hoteleigene Patisserie beteiligt sich mit verschiedenen Marmeladensorten.

Frühstücken mit Blick auf das alte VW-Kraftwerk. Quelle: Matthias Leitzke

Mandy Sobetzko, Geschäftsführerin der Autostadt, sagt: „Verschiedene Buffetinseln leiten die Gäste zu ihren Lieblingsspeisen. Sogar die Kinder haben ein eigenes Buffet.“

Aura: Lichtinstallationen und warme Töne

Mit zahlreichen Lichtinstallationen, warmen Farbtönen sowie gemütlichem Mobiliar wie Sofas, Sitzecken und Tischen aus nachhaltigen Materialien schafft das Aura eine besondere Wohlfühlatmosphäre. Insgesamt bietet das Restaurant Platz für 135 Gäste. 30 zusätzliche Sitzmöglichkeiten gibt es auf der Außenterrasse.

Willkommen im Aura. Quelle: Matthias Leitzke

Das neu entstandene Frühstücksrestaurant ist das Ergebnis aus dem Umbau der ehemaligen Hafenterrasse. Hotel-Manager Christian Fomm erklärt: „Immer wieder wurde ich in den letzten Wochen von unseren Gästen gefragt, wann denn endlich wieder das Frühstücksrestaurant eröffnet, und wir haben bemerkt, wie beliebt dieser Ort schon vor dem Umbau war.“

Reservierungen sind erwünscht und können unter der Telefonnummer 05361/0607085 sowie per E-Mail an ccr.wolfsburg@ritzcarlton.com vorgenommen werden.

