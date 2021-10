Rigolen, Mulden und Entsiegelung: So will Wolfsburg Überschwemmungen vermeiden

Wolfsburg

Die Bilder der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands sind immer noch präsent. Und auch die Stadt Wolfsburg wappnet sich gegen womögliche Zukunft Überschwemmungen. Seit Juni 2020 trifft sich die Arbeitsgruppe Starkregen mit Experten , um Ideen gegen Überflutungen zu entwickeln. Unter anderem entsteht jetzt ist Reislingen Südwest ein so genanntes Mulden-Rigolen-System.

Die Arbeitsgruppe Starkregen setzt sich zusammen aus Mitarbeitern der Entwässerungsbetriebe (WEB) sowie des Geschäftsbereichen Straßenbau und Projektkoordination und Grün. Seit dem letzten schweren Starkregen in Wolfsburg im Juni 2020 trifft sich due Gruppe alle 14 Tage. Bürger hatten zunächst Stellen aufgezeigt, die besonders von Überschwemmungen und Überflutungen betroffen waren. Dafür wurden im Laufe des Jahres Lösungen erarbeitet. Die WAZ zählt auf, wo welche Hochwasser-Maßnahmen bereits umgesetzt wurden und wo noch was passiert:

1. Nordsteimke und Reislingen:

Schon zu Beginn des Jahres wurden erste Maßnahmen in Nordsteimke und Reislingen umgesetzt. Seitdem werden kontinuierlich Planungen durchgeführt, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Es sind weitere Baumaßnahmen vorgesehen.

Völlig überlastete Abwassersysteme wie hier in Vorsfelde nach dem Starkregen im Juni 2020. Quelle: Roland Hermstein

2. Vorsfelde/ Marburger Straße – Parkplätze werden entsiegelt:

In Vorsfelde wird die Oberfläche der Stellplatzanlage in der Magdeburger Straße verändert und höhenmäßig angepasst. Der Gehwegbereich wird überarbeitet und bepflanzt. Zusätzlich werden sieben nicht mehr benötigte Parkplätze entsiegelt und in eine Mulde umgeformt, in der sich das Regenwasser zukünftig sammeln soll. Dieses Wasser unterstützt die dort stehenden Bäume, die in den letzten Jahren zunehmend unter Trockenstress geraten sind. Für die Dauer der Baumaßnahmen kann der Garagenhof für rund 14 Tage nicht befahren werden, heißt es von Seiten der Stadt. Nach Fertigstellung der Oberfläche wird die Fläche wieder uneingeschränkt nutzbar sein. Die Maßnahmen beginnen Mitte Oktober.

3. Reislingen Südwest – Mulden-Rigolen-System entsteht:

In Reislingen wird die Grünfläche, die von der von-Droste-Hülshoff-Straße auf halber Höhe zwischen den Einmündungen zum Grete-Jürges-Ring und Moderson-Becker-Ring nach Osten abgeht, ebenfalls überarbeitet. Hier entsteht ein so genanntes Mulden-Rigolen-System, das überschüssiges Regenwasser sammeln, aufnehmen und zur Entlastung der Regenwasserleitungen zwischenspeichern und gedrosselt abgeben soll. Diese Maßnahme ist ebenfalls ab Mitte Oktober für die Realisierung vorgesehen.

In Reislingen Südwest entsteht ein Mulden-Rigolen-System. Quelle: Roland Hermstein

Die Stadt setzt zur Begrünung regionales, bienenfreundliches Saatgut ein

Beide Muldensysteme werden mit regionalem Saatgut begrünt. In diesen Saatgutmischungen werden Arten verwendet, die besonders bunt und oft sehr anhaltend blühen. Auch für die Insektenwelt, insbesondere Wildbienen und Schmetterlinge, sind diese Pflanzen wertvolle Pollen- und Nektarquellen.

Traubenkirschen für Reislingen: Sie nehmen viel Wasser auf

In Reislingen werden zusätzlich fünf Traubenkirschen gepflanzt. Diese Baumart kann nicht nur schnell viel Wasser aufnehmen, sie besitzt auch einen hohen tierökologischen Wert und trägt zur Artenvielfalt der heimischen Natur bei. Somit leisten diese Starkregen-Puffer-Bauwerke auch einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität. Durch ihre Verdunstungsleistung können sie zudem kleinklimaregulierend wirken.

Velstove im Sommer 2020: Das Wasser floss nach einem Unwetter einfach nicht ab. Quelle: Roland Hermstein

Naturschützer freuen sich über die Entsiegelung

Naturschützer des BUND und der Nabu begrüßen die Flächenentsiegelung und die angepassten Neupflanzungen. Auch Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide freut sich über die Maßnahmen: „Die Maßnahmen sind ein wichtiger Bestandteil zur Starkregenvorsorge und leisten gleichzeitig auch einen Beitrag zum Erhalt und Weiterentwicklung von Flora und Fauna.“

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide Kai-Uwe Hirschheide betont: „Die Maßnahmen sind ein wichtiger Bestandteil zur Starkregenvorsorge.“ Quelle: Stadt Wolfsburg

Damit die Wiesen gut anwachsen und die Mulden ihre Funktion als Wasserspeicherorgan schnell und dauerhaft erfüllen können, bittet der Geschäftsbereich Grün darum, die eingesäten Flächen bis zum vollständigen Anwachsen nicht zu betreten.

Von der Redaktion