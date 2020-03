„Zauber der Travestie“ gastiert im Delphin-Palast

Wolfsburg

Der „Zauber der Travestie“ mit Fräulein Luise und ihrem Ensemble gastiert am Ostersonntag, 12. April, ab 17 Uhr wieder im Delphin-Palast. Mit dabei sind Gäste aus namhaften Cabarets.

Die Besucher können laut Veranstalter eintauchen in die Welt der Travestie, sich verzaubern, unterhalten und überraschen lassen. Mal heftig, mal mit Herz und das alles verpackt in eine Vielfalt von farbenprächtigen Kostümen. Ob Mann oder Frau – am Ende weiß man es nicht genau...

Hier gibt es eine Bildergalerie von der Show im Jahr 2019:

Zur Galerie Die Show mit Extravaganz und bunten Kostümen war am Ostersonntag im Wolfsburger Delphin Palast zu sehen.

Die Entertainer Marcel Bijou, Leslie Anderson und Sarah Barelly versprechen perfekte Unterhaltung mit Witz und Charme. Dazu gesellen sich Jhonny Boy und Dyona Lorr, aber auch die Publikumslieblinge Denisse Zambrana, das spanische Multitalent, und Fräulein Luise, die ewig suchende Jungfrau aus Hannover.

Die Revue ist empfohlen ab 16 Jahren. Karten zum Preis von 29 Euro gibt es ander Kinokasse oder online unter delphin-palast.de. Einlass ist ab 16 Uhr.

