Rettungswagen behindert: Wolfsburger Polizei stoppt Velpker mit 1,48 Promille

Wolfsburg

Gleich zwei Autofahrer mit knapp 1,5 Promille hat die Wolfsburger Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen: Ein 28-Jähriger aus Velpke war am Samstagabend aufgefallen, weil er einen Rettungswagen behinderte. Ein 22-Jähriger fuhr am frühen Sonntagmorgen zudem in Schlangenlinien über die Dieselstraße.

Ein 28-jähriger Velpker behinderte einen Rettungswagen

Der 28-Jährige aus Velpke war am Samstag gegen 22.15 Uhr mit seinem Ford Transit in der Sauerbruchstraße unterwegs, als er der Besatzung eines Rettungswagens die Durchfahrt „unnötig erschwerte“.

Die Polizei traf den Mann kurz darauf noch am selben Ort an. Weil der Velpker betrunken wirkte, ordneten di2e Beamten einen Alkoholtest an. Der ergab 1,48 Promille. Die Polizisten brachten den 28-Jährigen zur Dienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Doch damit nicht genug: Die Beamten ermittelten zudem, dass der Velpker gar keine Fahrerlaubnis hat. Sie leiteten zwei Strafverfahren gegen den Mann ein.

22-Jähriger fährt in Schlangenlinien über Dieselstraße

Wenige Stunden später, gegen 2.55 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen VW Polo, der in Schlangenlinien durch Wolfsburg fuhr. Eine Streife konnte den 22-jährigen Fahrer wenig später auf der Dieselstraße stoppen. Der Verdacht des Zeugen bestätigte sich: Der junge Wolfsburger pustete 1,45 Promille. Die Beamten fuhren mit dem Mann ins Klinikum, auch er musste eine Blutprobe abgeben.

Die Polizisten stellten den Führerschein des 22-Jährigen sicher. Er muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Von der Redaktion