112: die Notrufnummer. Wird sie gewählt, fährt Katrin Pohlmann (36) mit Blaulicht zur Einsatzstelle. Die Notfallsanitäterin hat in ihrem Beruf viel erlebt, von der „Geburt bis zum Tod“, sagt sie, „seien alle Situationen dabei“. Ihre Arbeit beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK) erfordert höchste Konzentration und ist körperlich anstregend. Und das Corona-Virus erschwert ihren Job. Wie belastend der Arbeitsalltag als Notfallsanitäterin ist, berichtet sie der WAZ. Ihre Kollegin Tabea Karwehl (26) ist als Rettungssanitäterin im Einsatz. Sie erzählt davon, wie aufwendig sie den Krankenwagen nach einem Transport desinfizieren muss.

Eine Herausforderung: Schutzausrüstung erschwert die Arbeit

Das Corona-Virus, es macht vielen Menschen Angst und sorgt für Unsicherheit. Um eine Ansteckung sorgen sich die DRK-Mitarbeiterinnen Pohlmann und Karwehl jedoch nicht. Denn: „Angst“, sagt Pohlmann, sei fehl am Platz. Schon immer habe sie in ihrem Beruf mit Infektionskrankheiten und Keimen zu tun gehabt. „Der Eigenschutz steht an erster Stelle“, sagt sie. „ Angst habe ich auch nicht“, berichtet ihre Kollegin Karwehl, „wir sind gut ausgestattet und ausgebildet.“ Und außerdem trage sie ja eine Schutzausrüstung.

Doch gerade diese, macht den Mitarbeitern des DRK in ihrem Arbeitsalltag zu schaffen. Karwehl trägt drei Paar Handschuhe. Dazu eine „Art Taucherbrille“, eine Maske und unter dem Schutzanzug ihre Einsatzkleidung. Sie hat eine Kapuze auf dem Kopf. „Mein Sehfeld ist eingeschränkt. Es ist heiß unter der Schutzkleidung“, berichtet sie. Platzangst dürfe sie in dem Anzug nicht haben. „Wir schwitzen und die Brille beschlägt“, ergänzt ihre Kollegin.

Brille, Schutzanzug, Handschuhe: Im Dienst als Rettungssanitäter

Zur Galerie Katrin Pohlmann und Tabea Karwehl kümmern sich um Notfälle und Krankentransporte. Die Mitarbeiterinnen des Deutschen Roten Kreuzes müssen dafür eine Schutzkleidung anziehen.

Sanitäterin: Wir können kein beruhigendes Lächeln schenken

Eine größere Herausforderung als die Schutzausrüstung sei jedoch die Angst der Patienten vor dem Virus. „Unsere Gesichter sind hinter Masken verborgen, unsere Mimik nicht erkennbar. Wir können den Patienten kein beruhigendes Lächeln schenken“, sagt Karwehl. „Es in diesen Zeiten eine Herausforderung, das Vertrauen der Patienten zu gewinnen“, weiß auch ihre Kollegin. Schon bevor sie den Hausflur bei einem Notfall betritt, ruft Pohlmann: „Erschrecken Sie nicht! Wir haben Schutzkleidung an.“ Doch gerade Vertrauen und Kommunikation seien in ihrem Job sehr wichtig. „Einen Menschen zu beruhigen ist nicht einfach, wenn die Stimme laut sein muss“, sagt Karwehl. Denn: Die Gesichtsmaske schluckt ihre Worte.

Im Schutzanzug: Notfallsanitäterin Katrin Pohlmann steht in einem Rettungsfahrzeug an einem Beatmungsgerät. Sie muss sich bei ihrer Arbeit täglich vor dem Virus schützen. Quelle: Britta Schulze

Kostet viel Zeit: Desinfektion der Rettungswagen

Ein großer Aufwand ist die Reinigung der Rettungsfahrzeuge: „Wenn wir einen Patienten mit Atembeschwerden transportiert haben, muss danach das gesamte Fahrzeug gereinigt werden“, berichtet Karwehl. Unterstützung bekommt sie dabei von der Berufsfeuerwehr. Karwehl desinfiziert die Trage -oder bei einem Transport im Sitzen- den Stuhl auf dem der Patient saß. Zudem wird der Boden des Rettungswagen gereinigt und die medizinischen Geräte. Dabei trägt die Rettungsassistentin einen Vollschutz. „Ein Einsatz dauert in Zeiten von Corona länger“, berichtet die 26-Jährige.

Leben retten: Corona hindert die Sanitäter nicht daran

Die DRK-Mitarbeiterinnen erfahren in diesen Tagen viel Dankbarkeit von ihren Mitmenschen. Das bestärke sie in ihrer Arbeit, berichtet Karwehl. „Doch unabhängig von Corona“, sagt sie, mache sie ihre Arbeit „aus Liebe zum Mitmenschen“. Ein Menschenleben zu retten, daran hindere Corona sie jedenfalls nicht, sagt Pohlmann entschlossen.

Von Nina Schacht