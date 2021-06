Eine Stunde lang herrschte Aufruhr am Badestrand, dann tauchte der Achtjährige wieder auf, der am Allersee vermisst worden war. Viel Lärm um nichts? Egal! Wenn Menschenleben in Gefahr sind, zählt jede Minute. Badeunfälle sind keine Seltenheit. Das zeigen auch Protokolle der Berufsfeuerwehr Wolfsburg.