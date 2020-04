Nur einen Tag nach Aufhebung des Betretungsverbots am Schillerteich ist es zu einem Zwischenfall gekommen: Eine Frau stürzte ins Wasser, ein Angler und eine Passantin halfen ihr zurück ans Ufer.

Am Schillerteich Wolfsburg: Marcel Siede half der in Not geratenen Frau mit einem Ast aus dem Wasser. Quelle: Roland Hermstein