Rennsport aus Wolfsburg: Supermoto-Team DobBar feiert große Erfolge

Wolfsburg

Was viele Wolfsburger nicht wissen: Heiko Dobbert ist nicht nur Inhaber des Motorradhauses Dobbert im Heinenkamp (Kawasaki/Suzuki). Er sponsert seit vielen Jahren auch sein eigenes, erfolgreiches Supermoto-Team: DobBar. Um eine erfolgreiche Saison 2021 noch einmal Revue passieren zu lassen, trommelte er jetzt sein Team im Heinenkamp zusammen - und blickte schon mal auf die Saison 2022 voraus.

Hinter dem Teamnamen DobBar stehen zwei Motorsport-Familien, die eng miteinander verwoben sind: Dobbert (Wolfsburg) und Bartschat (Lüchow). Den in den Familien verbreiteten Motorsportvirus verstärkte zusätzlich noch Christian Willmann (Motorenentwickler bei Bugatti): Der früher sehr erfolgreiche Supermoto-Fahrer heiratete Simone Bartschat und weckte anschließend nach und nach bei Dobberts und Bartschats die Begeisterung für diesen Zwittersport: Beim Supermoto müssen die Fahrer sowohl Gelände- als auch Asphaltpassagen bewältigen. Das macht ihn höchst anspruchsvoll.

Das Team DobBar setzt auf Kawasaki-Motorräder

Höchste Ansprüche müssen die Fahrer auch an ihr Material stellen: Die meisten vertrauen dabei auf die Marke KTM und staunen umso mehr, wenn das Team DobBar mit Kawasaki-Motorrädern anreist und ihnen – an guten Tagen – um die Ohren fährt.

Christian Willmann und seine Moot Guzzi: Motorenentwickler bei Bugatti und früherer erfolgreicher Supermoto-Fahrer. Quelle: privat

Etwa Max Bartschat: Der 18-Jährige gewann im Vorjahr den S4 Süd-Wettbewerb, das ist die vierthöchste Klasse. Und zwar mit einer gebrauchten Kawasaki KX 450 F. 2021 ging er in der nächsthöheren Klasse S3 an den Start: „Mein Ziel war es, unter die Top Ten zu kommen“, sagte er. Am Ende landete er auf Platz drei und marschiert nun in zweithöchste Klasse: die S2. Ziele? „Mal gucken, was geht.“

Supermoto-Team DoBar: Max Bartschat. Quelle: speedjunkee-racepics

Mika Dobbert kümmert sich als Mechaniker auch ums Wettbewerbsmotorrad

Teamkollege Mika Dobbert (26) trat hingegen schon in der S2 an - nach einer eineinhalbjährigen Fahrpause: Er wurde Dritter, punktgleich mit dem Zweiten. „2022 fahre ich nicht. Zu wenig Zeit, um zu trainieren. Aber ich gebe Max alle Tipps, die er braucht.“ Als Mechaniker bei Dobbert kümmert er sich auch ums Wettbewerbsmotorrad.

Supermoto-Team DobBar: Mika Dobbert. Quelle: Mk Racepics

Auch Maik Dobbert (22) ging in der S2 an den Start - und wurde Sechster. Viele Stürze haben ihm ein besseres Ergebnis verhagelt. 2022 will auch er pausieren: „Arbeit geht vor. Ich fahre nur zum Spaß, keine Wettbewerbe.“

Auch bei der Formula Student feierte Teammitglied Lasse Bartschat Erfolge

Zum Team gehören drei weitere Fahrer: Lasse Bartschat (24) studiert aktuell Maschinenbau und übernahm in der Formula Student (Studenten bauen Rennwagen und treten gegeneinander an) die Team-Leitung des Baltic Racing Teams: Über 80 internationale Teams gingen an den Start - mit teils deutlich höheren Etats. Im Finale auf dem Hockenheimring eroberte Bartschats Team Rang neun: „Toller Erfolg für uns!“

Supermoto-Team DoBar: Maik Dobbert. Quelle: T-Rex Photpgraphix

Ole Bartschat (27) nahm am Street Triple Cup teil, ein Wettbewerb mit Triumph-Motorrädern. Und zwar ganz besonderen: Es sind die Motoren, die die Profis im Moto2-Wettbewerb fahren – die zweithöchste Rennsportklasse. Außerdem nahm er mit einer umgebauten Indian FTR 1200 an einem Wettbewerb teil und belegte die Plätze zwei und drei.

Jüngstes Teammitglied Lennox: „Ich möchte einen EM-Lauf absolvieren“

Nachwuchs-Motocross-Fahrer Lennox Willmann. Quelle: Simone Willmann

Bleibt der Jüngste im Team: Lennox Willmann (14). Er startet bei der Deutschen Meisterschaft im Motocross und den internationalen MX Masters (Klasse 85 Kubik) und erzielte sogar schon Plätze in den Top Ten bei der DM. Sein Ziel für 2022: „Ich möchte bei der DM und den MX Masters starten und vielleicht einen EM-Lauf absolvieren...

Von Carsten Bischof