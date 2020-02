Rennsport: VfL Wolfsburg bildet Streckenposten für WM-Läufe aus

Wolfsburg/Oschersleben

Rennsport ohne ehrenamtliche Race Marshalls? Undenkbar! Der VfL Wolfsburg bietet in Zusammenarbeit mit der Motorsport-Arena Oschersleben am Samstag, 7. März, wieder eine kostenlose Ausbildung zum „Sportwart der Streckensicherung“ in der Motorsportarena an.

„Die Schulung dauert einen Tag“, sagt Torsten Cramm, Leiter der Motorsportabteilung im VfL Wolfsburg. Die Race Marshalls weisen die Fahrer während des Rennens auf Gefahren- und Unfallstellen hin. Sie signalisieren beispielsweise, ob und wo sich Schmutz oder Öl auf der Rennstrecke befinden oder sind im Falle eines Unfalls sofort zu Stelle.

„Diesen Job an der Rennstrecke kann man gar nicht hoch genug einschätzen“, sagt Ralph Bohnhorst, stellvertretender Leiter der VfL-Motorsportler und Geschäftsführer der Motorsportarena in Oschersleben. „Egal ob 30 Minuten Sprintrennen oder acht Stunden Endurance – diese Jungs und Mädels sind einfach mit Leib und Seele bei der Sache.“

Es werden besonders viele Race Marshalls gebraucht

In diesem Jahr werden mehr Race Marshalls denn je in Oschersleben gebraucht: Denn neben ADAC GT Masters, German Speedweek und TCR Europe (Tourenwagen-Meisterschaft) kommt auch die Superbike-Weltmeisterschaft nach Oschersleben (30. Juli bis 2. August) – das ist die zweithöchste Motorradklasse neben der MotoGP. „Wir rechnen mit mindestens 15 000 Besuchern“, so Bohnhorst. Alleine für diese Veranstaltung brauche man 250 Sportwarte an der Strecke. „Wer einmal an der Strecke gestanden hat und dem Rennbetrieb so nah war, der bekommt davon nicht genug“, sagt Torsten Cramm.

Infos und Anmeldung zur Race Marshall-Schulung per E-Mail unter motorsport@vfl-wob.de oder unter Telefon 0160/ 94 900 787.

Von der Redaktion