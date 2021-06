Renault-Kleinbus in Westhagen gestohlen

Wolfsburg

Ein weißer Renault Traffic eines großen Autovermieters im Gesamtwert von rund 40 000 Euro verschwand in der Nacht zum Sonntag in der Straße Dresdener Ring. Der 28 Jahre alte Fahrzeugnutzer hatte den ein Jahr alten Wagen am Samstagabend gegen 20.30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen auf dem Parkstreifen am Dresdener Ring abgestellt. Am Sonntagfrüh gegen 9 Uhr war der Wagen nicht mehr anzufinden.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zu dem Verschwinden des Kleinbusses geben können und bittet um Meldungen an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

Von der Redaktion