Renaturierung der Aller: So geht das Umweltschutzprojekt voran

Wolfsburg/Vorsfelde

Die Aller ist mit Seerosen übersät. Silke Westphalen, Geschäftsführerin des Aller-Ohre-Verbandes, und Claudia Leyer, Leiterin der Unteren Umweltbehörde, sind von Anblick wenig erfreut. Denn: Seerosen sind ein Anzeichen für ein Stillgewässer. Und genau das soll die Aller nicht sein. Deshalb startet ein umfangreiches Naturschutzprojekt. Der Fluss wird renaturiert. Die Kosten für das Projekt: rund zwei Millionen Euro. Die Stadt finanziert davon 700 000 Euro. Der größte Teil stammt aus dem EU- Programm „Landschaftswerte“.

Totholz wurde für Renaturierung gesammelt

Erste Vorbereitungen sind bereits abgeschlossen. So trugen Mitarbeiter des Geschäftsbereiches Grün der Stadt abgestorbenes Holz zusammen, aus dem natürliche Dämme gebaut werden. „Das Totholz belebt das Wasser“, sagt Leyers. Dort sammelt sich Schlamm an und Schilf wächst. Diese so genannten Buhnen sollen den Flusslauf der Aller einschränken und die Fließgeschwindigkeit erhöhen. Dadurch fließe die Aller auch im Sommer bei Niedrigwasser, ergänzt Westphalen. Aber: Sorgen um den Hochwasserschutz müssen sich die Wolfsburger deshalb nicht machen. „Die Renaturierung hat darauf keine negativen Auswirkungen, da die Auenbereiche den Wasserrückhalt fördern“, so Leyers.

So sieht es an der Aller aus – Eine Bildergalerie:

Die zunehmende Trockenheit und die niedrigen Pegelstände der Aller geben Anlass zur Sorge. Doch die geplanten Maßnahmen sollen zu einer Verbesserung des Gewässers beitragen und einen Auencharakter fördern.

Strömungslenker lassen Wasser schlängelnd fließen

Neun dieser Strömungslenker mit jeweils einer Länge von 18 Metern aus Totholz und Kies sind geplant. Der gerade Wasserlauf der Aller wird durch sie aufgehoben. Auf insgesamt 800 Metern Flussstrecke werden sie von drei kleineren Buhnen ergänzt. „Eine davon wird als Beobachtungsbuhne gebaut“, berichtet Leyers. Sie ist über einen Pfad erreichbar und bietet einen Blick auf das Gewässer. Naturliebhaber können auch bis zum Gewässer hinunter laufen.

Fischbestand in der Aller ist kritisch

Große Hoffnungen auf das Naturschutzprojekt setzt auch Stefan Ludwig, Gewässerwart des Angel- und Gewässerschutzvereins ( AGV) Wolfsburg-Vorsfelde und des Sportfischervereins ( SFV) Wolfsburg. Denn: Die Fischbestände in der Aller geben Anlass zur Sorge. „Als Schulnote gebe ich eine Vier bis Fünf“, sagt Ludwig. Bei einer Elektro-Befischung stellte sich heraus, dass die Aller für viele Fischarten keinen Lebensraum bietet: zu wenig Sauerstoff, zu wenig Nahrung.

Und der Bestand an Hechten, Aalen oder Bitterling sei zu gering. Insgesamt fischten die Mitglieder der Angelsportvereine für eine Bestandsaufnahme ab der Eishalle bis 300 Meter stromaufwärts 186 Fische. „Es müssten 500 bis 600 Fische sein. Nach der Renaturierung rechnen wir mit über 1000 Tieren“, so Ludwig.

Während Corona: Kampfmitteldienst am Allerpark im Einsatz

Im Frühjahr 2021 rollen die ersten Bagger an. Doch bis dahin sind noch einige Arbeiten zu erledigen, wie das Aufstellen von Schutzzäunen für Amphibien. Eine Kampfmittelsondierung ist bereits abgeschlossen. „Dafür haben wir die Zeit genutzt, als der Allerpark aufgrund von Corona gesperrt war“, berichtet Westphalen.

Von Nina Schacht