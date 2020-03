Zuletzt geriet die Oberschule in Westhagen in die Schlagzeilen, weil es in der Silvesternacht Krawalle und Zerstörungen am Schulzentrum gab. Ein Image, das der neuen Rektorin Sandra Trümpert-Pätz nicht gefällt. Die 44-Jährige stellte sich jetzt dem Ortsrat Westhagen vor.