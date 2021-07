Wolfsburg

Die Zahl der Promille-Fahrten in Wolfsburg steigt – das beobachtet die Polizei seit einiger Zeit mit großer Sorge: Trauriger Rekordhalter ist jetzt allerdings ein 50-Jähriger aus Celle, der am Sonntagabend auf der K 114 einen Unfall baute. Der Mann hatte sage und schreibe 4,73 Promille im Blut. „Ein Wert, bei dem Menschen, die nicht an Alkohol gewöhnt sind, einschlafen oder wegtreten“, staunt auch Polizeisprecher Thomas Figge.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei befuhr der Mann aus dem Landkreis Celle gegen 21.35 Uhr mit seinem Audi A 5 die K 114 aus Richtung Gifhorn kommend nach Sandkamp. Dabei geriet er mit seinem Audi in die Fahrbahnmitte und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Dacia, indem ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis Oder-Spree am Steuer saß. „Zum Glück gab es bei der Kollision keine Verletzten, allerdings waren beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden“, sagt Polizeisprecher Figge. Der Gesamtschaden liegt bei rund 60 000 Euro.

Polizeisprecher Thomas Figge: „Der Mann muss gewöhnt sein, Alkohol zu trinken“

Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellten die Beamten bei dem 50 Jahre alten Audi-Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest ergab 4,73 Promille. Dem 50-Jährigen wurde daraufhin im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Erstaunlich: Laut Polizei konnte sich der Mann noch recht gut artikulieren. „Der Mann muss es gewohnt sein, Alkohol in höheren Prozentzahlen zu trinken. Und zwar regelmäßig“, sagt Figge.

Völlig demoliert: Polizeisprecher Thomas Figge beobachtet die zunehmenden Alkoholfahrten mit Sorge. Quelle: Polizei Wolfsburg

Die Polizei beobachtet diese Entwicklung mit Sorge und warnt ausdrücklich davor, unter Alkoholeinfluss Auto oder andere Fahrzeuge zu fahren. „Sie sind nicht nur für sich, sondern insbesondere für andere Verkehrsteilnehmer eine enorme Gefahr. Es ist unverantwortlich alkoholisiert am Straßenverkehr teilzunehmen und somit Leib und Leben Anderer zu gefährden,“ so Figge. Der 50-Jährige ist damit trauriger Spitzenreiter der Alkoholsünder, die die Polizei in der vergangenen Woche mit deutlich überhöhten Alkoholwerten festgestellt hat.

Mit 2,09 Promille mit Tiguan Brückengeländer durchbrochen

Geborgen: Ein 29-Jähriger war mit diesem Tiguan kopfüber von der Brücke bei Reislingen gestürzt und im Graben gelandet. Quelle: Polizei Wolfsburg

Zum Beispiel ist vor zwei Wochen ein 41-Jähriger mir seinem Audi in Fallersleben gegen einen Findling in einem Blumenbeet gekracht – der Mann hatte 3,3 Promille. Ende Juni durchbrach ein 29-Jähriger bei Reislingen ein Brückengeländer mit seinem VW-Tiguan, er hatte 2,09 Promille intus.

