Wolfsburg

Hurra! Das ist mal eine gute Nachricht: Die Reitbahn Frank kommt nach Wolfsburg. Zwar in leicht abgespeckter Form mit weniger Standorten im Stadtgebiet, aber der beliebte Streichelzoo ist nach fast zweijähriger Pause wieder da. „Ich freue mich riesig darauf“, sagt Juniorchef Bill Frank. Ab Freitag, 2. Juli, will er in der Kreuzheide starten.

Ab den Sommerferien ist die Reitbahn dann am Schillerteich, anschließend geht es noch nach Wendschott und Ehmen. Bill Frank ist überglücklich, dass die Stadt seinen Antrag für eine Mini-Tour genehmigt hat. Er hat dafür extra ein Hygiene-Konzept erarbeitet. Das sieht so aus: Eine Maske müssen Besucher nicht tragen – das Gelände ist groß, alles ist unter freiem Himmel. Aber auf Abstand ist zu achten. „Ich werde dazu extra Hinweisschilder aufstellen“, erklärt Bill Frank.

Zwei Jahre im Winterquartier

Für ihn kehrt mit dem Wolfsburg-Gastspiel wieder ein bisschen Normalität in den harten Pandemie-Arbeitsalltag. Fast zwei Jahre musste er wegen Corona mit seinen Tieren im Winterquartier in Erxleben bleiben. Keine Auftritte, also keine Einnahmen. Eine harte Zeit für die Familie. Dank vieler Freunde und Unterstützer konnte die Reitbahn die finanzielle Durststrecke überstehen. „Für diese Hilfe möchte ich mich bedanken“, sagt Bill Frank.

Wie das Gastspiel abläuft, weiß er noch nicht ganz genau. Der Aufbau soll in den nächsten Tagen anlaufen. Freunde wollen dabei helfen, ebenso Vater Heinrich und Freundin Sabrina. Die Frank-Kinder können nicht mehr mit anpacken – sie gehen mittlerweile eigene berufliche Wege. Ob die Rentiere gleich zum Start mitkommen, ist noch unklar. 25 Ziegen sind auf jeden Fall dabei, ebenso Kaninchen und Meerschweinchen. Außerdem sind Pferde dabei. Dort gibt es Nachwuchs: Stute Mary hat vor einigen Tagen Fohlen „Summer“ zur Welt gebracht.

Rehbock Ricky kommt mit nach Wolfsburg

Eine Attraktion ist sicherlich Rehbock Ricky. Ihn hat Bill Frank aufgepäppelt – die Rehmutter wurde bei einem Verkehrsunfall getötet. Seitdem sind Bill und Ricky die dicksten Freunde. Die beiden zu trennen, sei nicht gut. Deshalb kommt der junge Rehbock natürlich mit nach Wolfsburg. Bill Frank weiß, dass es eine große Umstellung für Ricky wird.

Die Reitbahn in Fotos:

Zur Galerie Gastspiel der Reitbahn Frank startet in der Kreuzheide

Viele Wolfsburger haben der Reitbahn trotz Corona-Zwangspause die Treue gehalten. In den vergangenen Monaten haben sie immer wieder gefragt, ob und wann das Familienunternehmen endlich wieder Wohnwagen und Zelte in der VW-Stadt aufschlägt. Nun geht es los. Bis Oktober ist die Reitbahn an verschiedenen Plätzen. Die Reitbahn-Tiere freuen sich schon auf Besucher, sagt Bill Frank. „Ihnen fehlte in den vergangenen Monaten etwas. Sie brauchen Abwechslung.“

Von Sylvia Telge