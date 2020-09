Wolfsburg

Schwierige Monate liegen hinter Bill Frank, Juniorchef der Reitbahn Frank. Und die schwersten stehen ihm noch bevor. Denn, wie viele andere kleine Betreibe, hat Corona auch den die Reitbahn hart getroffen. Seit Monaten hat Frank keine Einnahmen, seine Tiere jedoch müssen versorgt werden. Unterstützung vom Land, das gerade mit 20 Millionen Euro Tierparks und Zoos unterstützt – erhält die Reitbahn nicht. „Wir sind ja ein Schaustellerbetrieb“, sagt Frank. Aber, „den Tieren geht es gut“, versichert der Juniorchef, auch dank vieler Spenden. Und dennoch, wenn Frank im kommenden Jahr nicht auf Tour gehen kann, wird das sein Betrieb nicht überleben, sagt er.

Wegen Corona: Statt 40-jährigem Jubiläum, keine Tour nach Wolfsburg

In diesem Jahr hätte die Reitbahn Frank zum vierzigsten Mal in Wolfsburg gastiert. Ein Jubiläumsjahr, das wegen Corona ausfallen musste. Stattdessen verbrachte Frank die Saison mit seiner Familie und den rund 100 Tieren im Winterquartier in Erxleben. Die Gemeinde hatte seinen Pferden dort Weideflächen zur Verfügung gestellt. „Wir haben immer wieder darüber nachgedacht uns auf den Weg nach Wolfsburg zu machen, aber wir haben uns dagegen entschieden“, sagt Frank. Sicherheitsabstände einzuhalten beim Ponyreiten und Kutsche fahren – das sei kaum möglich.

Reitbahnchef: „Wir vermissen unsere Wolfsburger Fans“

Doch den Sommer im Winterquartier zu verbringen – für Frank ist es eine ungewohnte Zeit: „Wir sind nicht dafür gemacht, auf einem Platz zu bleiben“, sagt er. Er hofft, dass er im Juni des kommenden Jahres wieder nach Wolfsburg kommen wird. „Wir vermissen unsere Wolfsburger Fans“, sagt der Reitbahnchef.

Rehkitz „Ricky“ ist wohlauf

Die guten Nachrichten von der Reitbahn: Rehkitz „Ricky“ ist wohlauf. Das junge Reh wächst und gedeiht. Erntehelfer hatten es vor rund zwei Monaten mutterseelenallein an einer Landstraße gefunden. Sie brachten das Tierbaby zu Familie Frank. „Ich konnte den großen Kulleraugen mit den langen Wimpern nicht widerstehen“, sagt Frank und päppelt es seitdem mit der Flasche auf. Geht alles gut, kommt Ricky im kommenden Jahr mit nach Wolfsburg. „Aber nur, wenn er sich dabei wohlfühlt“, sagt Frank.

Frank dankt allen Unterstützern

Tief berührt ist Frank von den Unterstützern, die im Winterquartier mit einem „Kofferraum voll Futter“ vorbei gekommen waren. Manche hätten auch finanzielle Unterstützung geleistet. „Die Menschen hatten uns in dieser Zeit nicht vergessen. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken“, sagt Frank. Allerdings, sei ein Jahr ohne Einnahmen aus dem Betrieb nur schwer aufzufangen.

Von Nina Schacht